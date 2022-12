Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als trotse nieuwe eigenaar van AirPods of AirPods Pro leer je waarschijnlijk alle verschillende tips en trucs om het meeste uit je Apple oordopjes te halen. En nadat je ze de hele dag hebt gebruikt, wil je waarschijnlijk zien hoeveel levensduur ze nog hebben. Gelukkig kun je het batterijpercentage van AirPods eenvoudig controleren met een iPhone, iPad of Mac.

Hoe je de batterijduur van je AirPods of AirPods Pro kunt controleren

Je hebt een paar verschillende opties om de batterijduur van je AirPods of AirPods Pro te controleren. Welke methode je ook verkiest, ze zijn allemaal snel en kunnen in enkele seconden worden uitgevoerd.

iPhone of iPad

Voordat je het batterijpercentage van je AirPods kunt controleren, moet je ervoor zorgen dat ze eerder aan je iPhone of iPad zijn gekoppeld en dat Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon of tablet. Als dat eenmaal is ingesteld, hoef je alleen maar je AirPods-hoesje met je oordopjes erin te openen en het hoesje bij je iPhone of iPad te houden. Wacht vervolgens een paar seconden om de oplaadstatus van je AirPods te zien.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je iPhone of iPad. Je kunt dit doen via Control Center of het menu Instellingen. Met de AirPods in je hoesje, houd je het bij de iPhone of iPad en open je het hoesje. Er zou een pop-up op je apparaat moeten verschijnen met de batterijduur van de AirPods en het hoesje.

Als de batterij van je AirPods bijna leeg is, krijg je een melding op het scherm van je iPhone of iPad. Je krijgt meldingen bij 20, 10 en 5 procent. Ook hoor je een geluidje in één of beide AirPods als de batterij bijna leeg is. Het is een toon die afgaat als de batterij voor 10 procent is opgeladen. Het gaat een tweede keer af vlak voordat de AirPods uitschakelen.

Wil je de batterij-widget gebruiken? Als je het batterijpercentage van je AirPods wilt zien terwijl je ze draagt, kun je ook de widget Batterijen gebruiken. De batterij van je iPhone en alles wat erop is aangesloten - inclusief je AirPods - verschijnt in deze widget. Je krijgt de widget door op het startscherm van je iPhone of iPad naar rechts te vegen en vervolgens onder aan de pagina op Bewerken te tikken. Tik vervolgens op het +-pictogram in de hoek van het scherm. Ga vervolgens naar de lijst met widgets en tik op Batterijen. Vervolgens kunt u de grootte van de widget kiezen en deze op uw scherm plaatsen.

Mac

Je kunt de oplaadstatus van je AirPods ook controleren met een Mac.

Open het deksel van je AirPods-hoesje of haal je AirPods uit het hoesje. Klik op het Bluetooth-pictogram in de menubalk van je Mac. Beweeg de cursor over je AirPods in het menu. Je ziet de levensduur van de batterij weergegeven.

Geeft het AirPods-hoesje de levensduur van de batterij aan?

Zoiets. Als het led-lampje op de voorkant van je AirPods-hoesje groen knippert, zijn het hoesje of de AirPods erin volledig opgeladen. Als het lampje echter oranje is, zijn ze niet volledig opgeladen.

Beste Apple AirPods-deals voor Cyber Monday 2022: scoor een geweldige deal Door Britta O'Boyle · 28 November 2022 We hebben alle beste deals en kortingen op Apple AirPods voor Cyber Monday 2022.

Meer hulp nodig?

Apple heeft hier een ondersteuningspagina voor het controleren van de batterijduur van je AirPods. Pocket-lint heeft ook een aparte gids met meer AirPods-tips en trucs hier.

Geschreven door Maggie Tillman.