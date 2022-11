Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms moet je je AirPods een andere naam geven . Misschien wil je het ene paar kunnen onderscheiden van het andere paar dat je bezit, of heb je onlangs een gebruikt paar aangeschaft en wil je de naam wijzigen. Wat de reden ook is, je kunt de naam van je AirPods eenvoudig wijzigen met je iPhone, iPad of Mac. En ja, je kunt elk AirPod-model hernoemen, van de Pro tot de Max.

AirPods, AirPods Pro of AirPods Max een andere naam geven

Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn met je apparaat - je kunt ze zelfs dragen terwijl je ze hernoemt.

Op de iPhone of iPad:

Ga naar Instellingen en tik vervolgens op de naam van je AirPods bovenaan het scherm. Tik op de huidige naam, voer een nieuwe naam in en tik op Gereed.

Op Mac:

Ga naar het Apple-menu, kies Systeeminstellingen, klik op de naam van je AirPods in de zijbalk (mogelijk moet je naar beneden scrollen) en voer een nieuwe naam in.

Opmerking: Als je bent aangemeld met dezelfde Apple ID op meerdere apparaten, wordt de nieuwe naam op alle apparaten bijgewerkt.

Meer weten?

Geschreven door Maggie Tillman.