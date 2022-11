Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Probeer je uit te zoeken hoe je je AirPods aansluit op een Chromebook? Of hoe je ze loskoppelt? AirPods koppelen heel naadloos met Apple-producten, maar met andere apparaten van andere fabrikanten, zoals Chromebooks, lijkt het misschien niet zo intuïtief. Gelukkig is het in feite eenvoudig om AirPods te koppelen met een Chromebook - of welke laptop dan ook - via het Bluetooth-instellingenmenu van de laptop. Pocket-lint heeft elke stap gedetailleerd beschreven, ongeacht je AirPods-model en welke fabrikant je Chromebook produceert.

Het duurt slechts enkele seconden om te doen.

AirPods aansluiten op Chromebook

Voordat u begint

Voor het beste resultaat start je je Chromebook opnieuw op. En zorg ervoor dat je AirPods (als ze verbonden zijn met een iPhone of apparaat in de buurt) geen geluid afspelen van een muziek- of video-app. Deze stappen zijn belangrijk omdat u anders problemen kunt krijgen. Of, als je verbindingsproblemen ondervindt, dan is dit misschien de truc die je nodig hebt om je AirPods eindelijk aan een Chromebook te koppelen.

Stap 1: Schakel Bluetooth in op uw Chromebook

Laten we er eerst voor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld op uw laptop.

Schakel uw Chromebook in. Ga naar het Menu en zoek naar het pictogram Netwerk. Het zou moeten verschijnen naast het batterijpercentage en de klok. Het toont opties voor Wi-Fi, Bluetooth, meldingen en meer. Selecteer Bluetooth vanuit Netwerk. Schakel de Bluetooth-verbinding in als deze is uitgeschakeld. Zodra Bluetooth is ingeschakeld, zoekt de Chromebook automatisch naar draadloze apparaten.

Stap 2: Zet je AirPods in de buurt van je Chromebook

Plaats uw AirPods in hun oplaaddoosje bij uw Chromebook. Zorg ervoor dat de AirPods zijn opgeladen en dat ze binnen 20 meter van de Chromebook blijven om een Bluetooth-verbinding te behouden.

Stap 3: Koppel je AirPods via Bluetooth aan je Chromebook

Als uw AirPods niet automatisch in de Bluetooth-lijst van uw Chromebook verschijnen, houdt u de instellingsknop op de achterkant van de AirPods-hoes ingedrukt. Ze zouden al snel gedetecteerd moeten worden. Selecteer vervolgens de AirPods in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Bevestig eventuele aanwijzingen die op het scherm van uw Chromebook verschijnen. Als u klaar bent, worden uw AirPods gekoppeld aan de Chromebook.

Zo ziet u of uw AirPods zijn gekoppeld met uw Chromebook

Zodra de AirPods zijn gekoppeld, wordt het LED-lampje op uw AirPods-hoesje groen en wordt in de Bluetooth-instellingen van de Chromebook aangegeven dat er verbinding is met de AirPods. U kunt de AirPods vervolgens gebruiken om te luisteren naar alle audio die uit uw Chromebook komt, totdat u ze loskoppelt van de laptop.

AirPods loskoppelen van Chromebook

Om uw AirPods snel van uw Chromebook te ontkoppelen, schakelt u gewoon de Bluetooth-verbinding van de Chromebook uit. Of u kunt de koppelingsknop op de achterkant van de AirPods-hoes ingedrukt houden.

Welke AirPod-modellen kunnen op een Chromebook worden aangesloten?

Je kunt elk Apple AirPod-model - de AirPods, AirPods Pro, AirPods Max - en al hun generaties, van de eerste tot de nieuwste, verbinden met een Chromebook.

Welke Chromebooks kunnen worden gekoppeld met AirPods?

U kunt elke Chromebook-laptop met een Bluetooth-verbinding koppelen aan de draadloze AirPods en AirPods Pro-oordopjes en de AirPods Max-koptelefoon.

