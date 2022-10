Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde begin september de Airpods Pro (2e generatie) aan, met een vergelijkbaar ontwerp als hun voorgangers, maar een nieuwe chip, betere ruisonderdrukking en nieuwe aanraakbediening voor het volume.

De AirPods Pro 2 hebben een aanraaksensor op het steeltje, waarmee je het volume kunt regelen als je omhoog en omlaag veegt, maar ook kunt afspelen, pauzeren en schakelen tussen de ruisonderdrukking en de transparantiemodus.

Het gebaar zelf is aanvankelijk een beetje lastig - we raden aan je duim achter de AirPod te plaatsen en met je wijsvinger te vegen - maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het erg handig om het volume van je AirPods Pro 2 te kunnen regelen door je vinger op en neer over de sensor te bewegen in plaats van je iPhone te hoeven pakken.

Niet iedereen zal echter het volume op zijn AirPods willen regelen en als je dat niet doet, kun je het uitschakelen. Dit is hoe.

Hoe schakel je de gebarenregeling voor het volume op AirPods Pro 2 uit?

Als u de mogelijkheid om het volume op uw AirPods Pro (2e generatie) te regelen door omhoog en omlaag te vegen op de aanraaksensor wilt uitschakelen, volgt u deze stappen:

Open Instellingen op je iPhone Zorg ervoor dat je iOS 16.1 of hoger gebruikt. Zorg ervoor dat je AirPods Pro 2 verbonden zijn met je toestel Tik op het AirPods Pro-menu onder je Apple ID-naam bovenaan het scherm Scroll naar beneden naar 'Toegankelijkheid' Schakel 'Volume Swipe' uit

Geschreven door Britta O'Boyle.