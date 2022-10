Hoe de AirPods Pro 2's oplaadbehuizing geluiden uit te schakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen Apple de tweede generatie AirPods Pro met krachtigere ruisonderdrukking uitbracht, lanceerde het ook een nieuwe oplaadcase die een speaker heeft. Dat moet de zogenaamde AirPods Pro 2 makkelijker te vinden maken, want het hoesje kan geluiden afgeven als je het opspoort met Apple's Zoek mijn app. Maar de andere geluiden die het kan maken, kunnen na een tijdje irritant worden.

Welke geluiden maakt het AirPods Pro 2 oplaadetui?

Naast de Find My-ping (die je in de Find My-app kunt activeren wanneer je de oplaadcase wilt lokaliseren), speelt de tweede generatie AirPods Pro-oplaadcase van Apple - standaard - een geluid af wanneer je hem aansluit om op te laden. Als u deze functie niet leuk vindt en liever stilte wilt, is het eenvoudig om uit te schakelen, zodat de luidspreker van de case uitsluitend wordt gebruikt voor locatie-tracking doeleinden.

Hoe AirPods Pro 2 oplaadcase oplaadgeluiden uit te schakelen

Met uw AirPods Pro 2 aangesloten op uw iPhone, opent u de app Instellingen. Tik op de AirPods-optie bovenaan het volgende scherm (u zou de naam van uw oordopjes moeten zien). In het volgende deelvenster ziet u instellingen voor ruisonderdrukking, adaptieve transparantie, oordetectie en meer. Zoek naar Enable Charging Case Sounds. Schakel deze functie uit om de geluidseffecten van het opladen te stoppen.

Dat is het!



Als u later de oplaadgeluiden wilt inschakelen, gaat u terug naar hetzelfde menu en zet u de schakelaar weer op groen.





Geschreven door Maggie Tillman.