(Pocket-lint) - Apple kondigde de volgende generatie van zijn AirPods Pro aan tijdens een evenement in september, en daarmee kwam de lancering van een aantal functies, waaronder Personalised Spatial Audio.

Het bedrijf kondigde Spatial Audio voor het eerst aan in 2020, maar Personalised Spatial Audio is ontworpen om een betere luisterervaring te bieden door de audio- en geluidservaring af te stemmen op je oor.

Dit is alles wat je moet weten over Personalised Spatial Audio, hoe het werkt en hoe je het instelt.

Wat is Personalised Spatial Audio?

Personalised Spatial Audio is een uitbreiding van Apple's Spatial Audio en is ontworpen om "de surround sound-ervaring nauwkeurig af te stemmen op jouw oren".

De manier waarop we geluid ervaren en waarnemen verschilt per individu, omdat we allemaal verschillende oren en hoofden hebben. Het idee van Personalised Spatial Audio is om het geluid af te stemmen op jouw specifieke profiel, om zo een meer meeslepende ervaring te bieden die bij jou past.

Om gepersonaliseerde Spatial Audio te ervaren, moet je een profiel instellen met je iPhone.

Gepersonaliseerde Spatial Audio instellen

Om gepersonaliseerde Spatial Audio in te stellen, moet je je compatibele AirPods hebben aangesloten (zie hieronder voor welke modellen dit geldt) en moet je je iPhone bij de hand hebben. Het duurt ongeveer een minuut, en daarna wordt je profiel gesynchroniseerd op alle apparaten die verbonden zijn met je Apple ID.

Je AirPods aansluiten Open Instellingen op je iPhone Tik op je AirPods - het moet verschijnen boven Vliegtuigmodus in het instellingenmenu. Als je het niet ziet, probeer dan je AirPods-hoesje te openen. Zodra je in het AirPods-instellingsmenu bent, scroll je naar beneden naar Personlised Spatial Audio. Plaats je gezicht in het camerakader en druk op "Start Front View Capture". Beweeg je hoofd in een cirkel om alle hoeken van je gezicht te laten zien. Druk op "Doorgaan". Plaats de rechterkant van uw hoofd in het camerakader en beweeg uw haar en al het andere weg van uw oor. Druk op "Start Right Ear Capture". Beweeg uw hoofd lichtjes naar rechts en naar links om alle hoeken van uw rechteroor vast te leggen. U hoort een geluid als alle hoeken zijn vastgelegd. Druk op "Doorgaan". Plaats de linkerkant van uw hoofd in het camerakader en verwijder haar en andere zaken van uw oor. Druk op "Start linker oor opname". Beweeg uw hoofd lichtjes naar rechts en naar links om alle hoeken van uw rechteroor vast te leggen. U hoort een geluid als alle hoeken zijn vastgelegd. Druk op "Klaar".

Klaar. Als je de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, is je persoonlijke Spatial Audio profiel ingesteld. Als je het wilt uitschakelen, ga je naar Instellingen op je iPhone en tik je op je AirPods in de lijst. Je moet dan naar beneden scrollen naar Personalised Spatial Audio en op "Stop using Personalised Spatial Audio" tikken.

Met welke AirPods is Personalised Spatial Audio compatibel?

Hoewel Personalised Spatial Audio werd aangekondigd met de AirPods Pro 2e generatie, is de functie compatibel met een aantal andere AirPods in het portfolio van Apple.

Je kunt Personalised Spatial Audio ervaren met de volgende AirPods:

AirPods Max

AirPods Pro (1e generatie)

AirPods Pro (2e generatie)

AirPods (3e generatie)

Beats Fit Pro

