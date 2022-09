Apple's nieuwe AirPods Pro zijn voorzien van H2-chip, gepersonaliseerde ruimtelijke audio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuw paar AirPods Pro geïntroduceerd. De nieuwe versie beschikt over een verbeterde ingebouwde processor, en aangepaste drivers, evenals nieuwe Spatial Audio.

Het hart van de nieuwe AirPods Pro is de bijgewerkte aangepaste processor, de H2, die een handvol nieuwe functies voor ruisonderdrukking, ruimtelijke audio en transparantie mogelijk heeft gemaakt.

In combinatie met de aangepaste drivers in de oordopjes, zegt Apple dat je veel meer helderheid hoort over meerdere frequenties, zodat ze een betere muziekluisterervaring zouden moeten bieden.

De vernieuwde chip maakt ook iets mogelijk dat Apple 'gepersonaliseerde ruimtelijke audio' noemt, waarbij een afbeelding van je gehoorgang wordt gebruikt om de 360-graden geluidsmix aan te passen aan je oren.

Daarnaast hebben de nieuwe oordopjes een betere ruisonderdrukking en kunnen ze tot twee keer zoveel omgevingsgeluiden verwijderen als de eerste AirPods Pro. Dit wordt verder geholpen door een nieuw ontwerp van de oordopjes met een betere passieve afdichting.

Apple heeft ook de transparantiefunctie verbeterd, waardoor je kunt horen wat er om je heen gebeurt, met een adaptieve transparantiefunctie die 48.000 keer per seconde kan verwerken om de transparantie aan te passen, afhankelijk van wat er in je omgeving gebeurt.

Net als de vorige AirPods Pro heeft hij een aanraakgevoelige stembediening om nummers over te slaan, te pauzeren en door de ANC-modi te schakelen, maar hij heeft nu ook een veegbewegingsmogelijkheid zodat je omhoog en omlaag kunt vegen om het volume te verhogen of te verlagen.

Wat de batterij betreft, kunt u nu tot 6 uur muziek afspelen zonder de behuizing, en tot 30 uur inclusief de batterij in de oplaadhouder. Dat is in totaal ongeveer 6 uur meer dan de vorige versie.

De oplaadcase is ook op andere manieren geüpdatet: je kunt hem opladen met de oplaadconnector van je Apple Watch en hij is geschikt voor Qi- en MagSafe-opladen. Hij heeft natuurlijk nog steeds een Lightning-poort voor bekabeld opladen.

Hij heeft een ingebouwde luidspreker, die werkt met FindMy om je te helpen de AirPods gemakkelijker te vinden als je ze kwijt bent. Als je hem instelt op het afspelen van geluid, kan hij het harder afspelen, en elke dop kan ook afzonderlijk dat FindMy-waarschuwingsbericht afspelen.

De nieuwe AirPods Pro kunnen vanaf 9 september in de voorverkoop worden besteld. De verzending begint op 23 september. Prijs: 249 dollar.

Geschreven door Cam Bunton.