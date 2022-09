Apple AirPods Pro 2 worden op 7 september gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple houdt op 7 september een evenement en de verwachting is dat het een druk evenement gaat worden.

Naast de iPhone 14-modellen zal het bedrijf tijdens het evenement naar verwachting ook drie Apple Watch-modellen aankondigen, waaronder een robuust Watch Pro-model, en het lijkt erop dat ook de volgende generatie van de AirPods Pro zal worden aangekondigd.

-

Bloomberg's Mark Gurman - die een grote staat van dienst heeft als het gaat om Apple-informatie - heeft gezegd dat de opvolger van de AirPods Pro die in oktober 2019 werd gelanceerd, zal worden onthuld op het Far Out-evenement.

Gurman onthulde niet meer informatie over de Apple AirPods Pro 2 in zijn Power On-nieuwsbrief, hoewel er de afgelopen maanden verschillende geruchten zijn geweest rond de draadloze koptelefoon.

Er zijn tegenstrijdige berichten geweest over het ontwerp van de hoofdtelefoon. Sommigen suggereren dat ze de Samsung Galaxy Buds-route zullen volgen en het steeltje zullen weglaten, terwijl anderen hebben gezegd dat ze eruit zullen zien als de AirPods 3, maar dan met dopjes.

Wat de functies betreft, suggereren sommige geruchten dat de AirPods Pro 2 zou kunnen komen met gezondheidsmonitoring functies, zoals de mogelijkheid om de hartslag te meten, hoofdbeweging te detecteren en stappen te tellen. Er wordt ook gezegd dat de ruisonderdrukking iets zal verbeteren en dat er omgevingslichtsensoren aan boord zullen zijn.

Een nieuwe draadloze chip wordt ook verwacht, samen met verbeteringen aan de batterij. Je kunt alle geruchten over de AirPods Pro 2 in de aanloop naar het Apple-evenement lezen in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.