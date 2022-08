Zijn AirPods waterdicht? Waterbestendigheid uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple veranderde het spel toen het het eerste paar AirPods uitbracht, waardoor draadloze oordopjes van de ene op de andere dag mainstream werden, en je zult waarschijnlijk een paar paar zien lopen in een drukke straat in hoofdsteden over de hele wereld.

Een grote vraag die veel gebruikers hebben over de oordopjes, is of ze waterdicht zijn - we hebben alle antwoorden voor je, uitgesplitst naar elk model AirPods op de markt. Zoek je model op en je weet of ze waterdicht zijn.

Apple's meest luxueuze AirPods-model is nog altijd de AirPods Pro, die in-ear is en actieve ruisonderdrukking heeft om ervoor te zorgen dat je je opgeblazen voelt terwijl je beweegt of zit te chillen met wat muziek.

Ze zijn ook het paar dat voor het eerst echte waterbestendigheid op tafel bracht, met IPX4 waterbestendigheid. Dit betekent dat ze tegen een spatje vloeistof kunnen en prima tegen zweet kunnen, maar het betekent niet dat ze volledig waterdicht zijn.

Dat betekent dat ze onderdompelen in water nog steeds een zeer riskante onderneming zal zijn, dus zwemmen met ze is absoluut van de tablet.

De nieuwste AirPods op het blok is de derde generatie model dat de look en feel van AirPods Pro heeft overgenomen, alleen zonder de in-ear tip en een aantal andere functies. Er is bijvoorbeeld geen actieve ruisonderdrukking.

Ze hebben echter wel dezelfde waterbestendigheid als de AirPods Pro, dus je krijgt weer IPX4-bestendigheid, waardoor ze weer prima zijn om mee te sporten en in lichte regen te gebruiken. Ook hier geldt dat je ze nooit mag onderdompelen.

Als we verder teruggaan in de tijd, zien we dat de tweede generatie AirPods, die nu nog steeds verkrijgbaar zijn bij Apple, lang genoeg geleden is uitgebracht om helemaal geen waterbestendigheidsclassificatie te hebben.

Dat betekent dat er geen enkele garantie is dat hij bestand is tegen zweet, regen of vloeistofspatten, waardoor het naar hedendaagse maatstaven een vrij kwetsbaar stukje audiotechnologie is.

Tot slot nog even terug naar het begin: het beeld van de originele AirPods is verrassend genoeg hetzelfde als dat van de tweede generatie - je zult hier geen noemenswaardige waterbestendigheid aantreffen. Nogmaals, dat betekent dat spatten of zweten niet aan de orde zijn.

Dit is te verwachten, gezien het feit dat de eerste versie van de AirPods al zo lang uit is, dus als je nog steeds een origineel paar in je bezit hebt, wil je best voorzichtig zijn.

