(Pocket-lint) - We zetten koptelefoons op misschien wel een van de vuilste plekken op ons lichaam: Onze oren. Ze raken bezweet en verstopt met oorsmeer en moeten worden schoongemaakt. Als je een paar AirPods, AirPods Pro of zelfs AirPods Max hebt, heb je misschien gemerkt dat er wat aanslag op zit, maar misschien ben je bang dat je je Apple-apparaat beschadigt door er water of chemische reinigingsmiddelen op te doen. Ze zijn per slot van rekening prijzig. Wie weet wat ze aantast? Apple weet dat wel, en heeft ondersteunende documentatie vrijgegeven voor klanten die hun oordopjes en koptelefoons veilig willen schoonmaken. Hier zijn de officiële stappen, rechtstreeks van Apple.

Als je je Apple oordopjes en koptelefoons wilt desinfecteren, zijn dit de enige goedgekeurde schoonmaakmiddelen die je kunt gebruiken:

Apple is specifiek over hoe je je oordopjes en koptelefoon fysiek moet reinigen. Hieronder staan de basics, maar als we ook meer vragen beantwoorden die je misschien hebt over hoe je je AirPods, AirPods Pro, en AirPods Max verder in deze gids schoonmaakt. Wat moet je bijvoorbeeld doen als de kussentjes van je AirPods Max bevuild zijn? Kun je je oordopjes en koptelefoon onderdompelen in schoonmaakmiddelen? En hoe zit het met water? We beantwoorden het allemaal.

Apple noemt zepen, shampoos, conditioners, lotions, parfums, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, zuren of zure voedingsmiddelen, insectenwerende middelen, zonnebrandcrème, olie en haarverf als mogelijke producten die vlekken kunnen maken op je hoofdtelefoon of oordopjes of deze kunnen beschadigen. Als je je in die situatie bevindt, kun je de buitenkant van je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max voorzichtig schoonvegen met isopropylalcoholdoekjes, ethylalcoholdoekjes of Clorox Disinfecting Wipes.

Om je AirPods en AirPods Pro-oplaadhoes schoon te maken, gebruik je een zachte, droge, pluisvrije doek. Je kunt het doekje licht bevochtigen met isopropylalcohol, maar nogmaals, zorg dat er geen vloeistof in de oplaadpoort komt. Als u de Lightning-connector moet schoonmaken, gebruikt u een schone, droge borstel met een zachte borstelharen. Maar stop niets rechtstreeks in de oplaadpoorten.

Voor je AirPods Max kun je ook een zachte, pluisvrije doek gebruiken die droog of een beetje nat is met schoon water. Maar laat je hoofdtelefoon nooit onder water lopen. Je mag geen vloeistof in openingen krijgen. Hetzelfde geldt voor je AirPods. Als ze in contact komen met vloeistof, inclusief zweet van een workout, veeg je ze af met een droog microvezeldoekje. Als je de microfoon- en speakergaasjes van je oordopjes moet schoonmaken, gebruik je een droog wattenstaafje.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen op het speakergaas van de AirPods en AirPods Pro of op het gebreide gaaskapje en de oorkussentjes van je AirPods Max.

Nee. Gebruik ze niet onder water. Je moet voorkomen dat er vocht in openingen komt. De AirPods (1e en 2e generatie), het oplaadetui, de AirPods Max en de Smart Case zijn allemaal niet waterdicht of waterbestendig.

Als zich water heeft opgehoopt in het oordopje van een van je AirPods, kun je de AirPod volgens Apple met een zachte, droge, pluisvrije doek en de opening van het oordopje naar beneden tikken om het te verwijderen. Trek vervolgens de oordopjes van elke AirPod af en spoel de oordopjes af met water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Veeg de oordopjes af met een zachte, droge, pluisvrije doek en zorg ervoor dat de oordopjes volledig droog zijn voordat u ze weer op elke AirPod bevestigt.

Nee. Apple heeft aangegeven dat je geen producten met bleekmiddel of waterstofperoxide mag gebruiken.

Nee. Apple heeft aangegeven dat je je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max niet mag onderdompelen in schoonmaakmiddelen.

Als je AirPods Max zijn blootgesteld aan iets dat vlekken of andere schade kan veroorzaken, moet je ze volgens Apple schoonvegen met een doek die "licht is bevochtigd met schoon water" en afdrogen met een zachte, droge, pluisvrije doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de openingen terechtkomt en gebruik nooit scherpe voorwerpen of schurende materialen om je AirPods Max schoon te maken. Je moet ook niet proberen om je AirPods Max te gebruiken totdat ze volledig droog zijn nadat ze zijn schoongemaakt.

Ja. Apple raadt je in feite aan om een kleine oplossing te maken en geeft specifieke stappen voor wat je vervolgens moet doen. Meng in een schoon bakje 1 theelepel (5 mL) vloeibaar wasmiddel in 1 kopje (250 mL) water. Daarna kunt u de kussentjes uit de oorschelpen halen om ze schoon te maken. Als je klaar bent, doop je een pluisvrij doekje in het sopje, wring je het een beetje uit en wrijf je met het doekje zachtjes over de kussentjes en de hoofdband, elk gedurende één minuut, aldus Apple.

Als je de hoofdband schoonmaakt, moet je volgens Apple je AirPods Max ondersteboven houden om "te voorkomen dat er vloeistof in het bevestigingspunt van de hoofdband stroomt". Apple raadde ook aan om de kussentjes en de hoofdband schoon te vegen met een aparte doek die licht bevochtigd is met schoon water. Om ze te drogen, moet je een zachte, droge, pluisvrije doek gebruiken. Zorg ervoor dat je overtollig vocht verwijdert en leg je AirPods Max vervolgens plat te drogen voor ten minste een dag.

Bevestig de kussentjes pas weer aan je hoofdtelefoon als ze helemaal droog zijn en klaar om weer gebruikt te worden.

Zeker, je kunt je AirPods Max Smart Case schoonmaken. Gebruik gewoon een zachte, droge, pluisvrije doek. Je kunt de doek lichtjes bevochtigen met isopropylalcohol. Hoe dan ook, laat de case drogen en gebruik er nooit schurende materialen op.

Ga naar de Apple-ondersteuningshub voor meer instructies over het onderhoud van je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max.

