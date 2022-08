Apple schakelt mogelijk pas in 2023 over op USB-C voor AirPods-hoesjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgend jaar zou Apple een nieuwe versie van de AirPods kunnen introduceren met een oplaadhoesje dat USB-C ondersteunt, aldus de gerespecteerde Apple-analist Ming-Chi Kuo. Maar dat betekent dat de behuizing van de oordopjes van dit jaar Lightning zou hebben.

Kuo staat alom bekend om het accuraat voorspellen van Apple's product roadmap, en volgens hem hoeven consumenten geen USB-C te verwachten op de AirPods Pro 2. Apple brengt die oordopjes volgens de geruchten later dit jaar op de markt. Kuo denkt dat hun hoesje mogelijk nog een Lightning-poort krijgt. Wie een AirPods-hoesje met een USB-C-poort wil, zal tot 2023 moeten wachten, zei hij. Kuo suggereerde in mei dat Apple ook werkt aan een iPhone met USB-C.

De USB-C iPhone wordt ook volgend jaar verwacht, dus misschien is Apple van plan om beide samen te lanceren als onderdeel van een definitieve overstap naar de industrie-standaard connector. Het bedrijf begon voor het eerst over te schakelen op USB-C met de iPad.

Ik voorspel dat Apple in 2023 oplaadcases op de markt brengt die geschikt zijn voor USB-C voor alle AirPods-modellen. De oplaadcase van de nieuwe AirPods Pro 2 die in 2H22 wordt gelanceerd, kan echter nog steeds Lightning ondersteunen - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022

Dit is waarschijnlijk het gevolg van een nieuwe EU-wet die voorschrijft dat alle verkochte smartphones in de herfst van 2024 over USB-C-ondersteuning moeten beschikken. Het zijn niet alleen telefoons die hierdoor getroffen zullen worden. Andere elektronische apparaten met bekabeld opladen, zoals tablets en camera's, moeten het ook gaan doen. Als ze in EU-landen verkocht willen worden, tenminste. De wetgeving is bedoeld om de hoeveelheid afval te verminderen en het gebruik van elektronische apparatuur duurzamer te maken.

Door tussen apparaten en generaties dezelfde kabel en lader te gebruiken, zal de verpakking zelfs krimpen omdat producten kunnen worden verzonden zonder een van beide in de doos.

Apple-verslaggever Mark Gurman zei onlangs dat Apple al iPhone-modellen met USB-C aan het testen is. Net als Kuo zei ook hij dat die apparaten waarschijnlijk pas op zijn vroegst in 2023 op de markt komen.

Geschreven door Maggie Tillman.