(Pocket-lint) - Een van de coolste aspecten van de AirPods, AirPods Pro en AirPods Max van Apple is hoe gemakkelijk ze terug te vinden zijn als je ze verliest. Dat is een voordeel van een ingebedde gebruiker in het ecosysteem van Apple. Je kunt ze terugvinden vanaf een Apple apparaat zoals een iPhone, iPad of Mac, maar je kunt ook het web gebruiken vanaf elk ander apparaat. Het is ongelooflijk eenvoudig en duurt slechts enkele seconden. Dus als je je koptelefoon kwijt bent of denkt dat hij is gejat, wees niet bang.

Je hebt een iPhone of iPad nodig met de nieuwste versie van iOS of iPadOS, samen met de FindMy-app die op je telefoon of tablet draait. Je kunt ook een Mac gebruiken in plaats van een iOS-apparaat. Er is ook icloud.com op het web.

Hoe dan ook, je hebt een paar draadloze AirPods of AirPods Pro-oordopjes of AirPods Max nodig, natuurlijk.

Het is gemakkelijk. Volg gewoon deze stappen:

Start de FindMy-app op je iPhone, iPad of Mac. Of, je kunt inloggen op icloud.com om je apparaat te vinden.

Je kunt de kaart gebruiken om de laatst bekende locatie te vinden. Selecteer het tabblad Apparaten. Dit toont alle apparaten die je hebt geregistreerd. Zoek je AirPods of AirPods Pro of AirPods Max. Als de oordopjes zich binnen Bluetooth-bereik bevinden, druk je op 'Geluid afspelen' om een alarm af te laten gaan. Je kunt dan luisteren naar je draadloze oordopjes en ze op die manier vinden.

Als je AirPods, AirPods Pro of AirPods Max offline of buiten bereik zijn of moeten worden opgeladen, zie je mogelijk hun laatst bekende locatie in de Zoek mijn app, of je ziet "Geen locatie gevonden" of "Offline". Je kunt geen geluid afspelen om ze te vinden, maar je kunt misschien wel een routebeschrijving krijgen naar de locatie waar ze voor het laatst verbonden waren. Als ze weer online komen, kun je een melding krijgen op je iPhone of iPad, of Mac die je samen met hen gebruikt.

Als je een iPhone 12 of hoger hebt, kun je waarschuwingen instellen zodat je een melding krijgt als je je AirPods (derde generatie), AirPods Pro of AirPods Max achterlaat.

Open de app Zoek mijn apparaat. Ga naar het tabblad Apparaten en kies je AirPods. Tik onder Meldingen op Melding bij achterlaten.

Ga naar de ondersteuningspagina van Apple voor meer informatie over hoe je je AirPods, AirPods Pro of AirPods Max kunt terugvinden als ze zijn gestolen of kwijtgeraakt.

Geschreven door Maggie Tillman.