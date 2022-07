Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een paar AirPods of AirPods Pro hebt, dan weet je dat de draadloze oordopjes naadloos samenwerken binnen het ecosysteem van Apple-producten. Maar dat betekent niet dat je je niet afvraagt hoe je ze op een Mac-computer aansluit.

Het is immers niet zo intuïtief als op een iPhone of iPad. Geen zorgen. Het koppelen van je Apple oordopjes aan een Mac is in ieder geval relatief eenvoudig. Pocket-lint heeft elke stap van het proces in detail beschreven, of je nu een MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, enzovoort gebruikt.

Als je AirPods of AirPods momenteel niet met je iPhone zijn verbonden, kun je ze rechtstreeks met je Mac verbinden. (Zie de ondersteuningspagina van Apple over hoe je je AirPods op een ander apparaat kunt aansluiten).

Om het verbindingsproces te starten, heb je een Mac-computer nodig - het maakt niet uit of het een desktop of een laptop is. Maar er moet wel macOS Big Sur op draaien. Je hebt natuurlijk ook een paar draadloze AirPods of AirPods Pro-oordopjes nodig.

Met je AirPods of AirPods Pro in hun hoesje, open je het klepje. Druk op de instelknop op de achterkant van het hoesje en houd deze ingedrukt totdat het statuslampje wit knippert. Of, de ruisonderdrukkingsknop (alleen op AirPods Max) Op uw Mac, kies Apple menu > Systeemvoorkeuren. Klik vervolgens op Bluetooth. Selecteer AirPods in de lijst Apparaten. Als je AirPods dit ondersteunen, klik je op Inschakelen om "Hey Siri" te kunnen zeggen om Siri te gaan gebruiken met je AirPods. U wordt gevraagd om Siri en Dicteren te verbeteren.

Je AirPods of AirPods Pro zouden nu moeten synchroniseren met je Mac, waardoor je naar muziek en meer kunt luisteren.

Wanneer je AirPods of AirPods Pro zijn verbonden met je Mac of MacBook-laptop, kun je ze gebruiken om naar muziek te luisteren, Siri te gebruiken of telefoongesprekken af te handelen.

Apple heeft een ondersteuningspagina over het gebruik van AirPods met je Mac, hoe je kunt wijzigen wanneer je AirPods verbinding maken met je Mac, en hoe je Spatial Audio in- of uitschakelt op je Mac. Bekijk die zeker voor meer details over het gebruik van de AirPods en AirPods Pro met Mac. Pocket-lint heeft ook een tips en trucs gids over het gebruik van de AirPods hier. Voor reviews van zowel de draadloze oordopjes van Apple als de koptelefoons, zie hieronder.

Geschreven door Maggie Tillman.