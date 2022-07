Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple AirPods en AirPods Pro zijn niet immuun voor bugs en storingen. Soms gaat het een beetje mis. Misschien doet je Bluetooth-verbinding met je iPhone het niet meer. Gelukkig kun je de draadloze oordopjes van Apple resetten . Het is een klein trucje dat je kunt doen om ze weer werkend te krijgen. Het is misschien niet altijd de oplossing. Maar het is het proberen waard.

Hier lees je hoe je je AirPods en AirPods Pro reset.

Het is eerlijk gezegd een rechttoe rechtaan proces. Volg de onderstaande stappen om je AirPods of AirPods Pro te "resetten in de fabriek".

Plaats je AirPods of AirPods Pro op het oplaadetui. Zorg ervoor dat het deksel gesloten is. Open na 30 seconden het deksel van je hoesje om verbinding te maken met je iPhone of iPad. Ga op een van beide apparaten naar Instellingen > Bluetooth en tik op het blauwe "i"-pictogram naast je AirPods. Als je je AirPods niet ziet in Instellingen > Bluetooth, ga dan naar de volgende stap. Tik op Vergeet dit apparaat en tik nogmaals om te bevestigen. Open het deksel en houd de knop op de achterkant van het hoesje ongeveer 15 seconden ingedrukt. Wacht tot het statuslampje oranje en vervolgens wit knippert.

Als je een Android-telefoon gebruikt, zijn de eerste twee stappen hetzelfde, en daarna is het anders. Zie hieronder.

Beste Lightning-koptelefoon in 2022 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 5 juli 2022 Wat zijn de beste hoofdtelefoons met een Lightning-connector? We hebben de allerbeste op een rijtje gezet in deze gids.

Ga naar Instellingen > Aangesloten apparaten. Klik op het tandwielpictogram naast je AirPods of AirPods Pro. Tik op Vergeet en vervolgens op Apparaat vergeten om te bevestigen.

Als je je AirPods of AirPods Pro reset, herkennen de draadloze oordopjes niet langer automatisch apparaten die aan je iCloud-account zijn gekoppeld. Als je een AirPods-doosje in de buurt van een iOS-apparaat opent, begint het installatieproces net alsof je het apparaat voor het eerst gebruikt. Voor meer tips en trucs over hoe je de draadloze oordopjes van Apple onder de knie krijgt, lees je hier de uitgebreide handleiding van Pocket-lint.

Je kunt de originele AirPods, de AirPods 2, AirPods 3 of de ruisonderdrukkende AirPods Pro in de fabriek resetten.

squirrel_widget_148309

squirrel_widget_168834

Geschreven door Maggie Tillman.