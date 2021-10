Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de derde generatie van zijn standaard AirPods aangekondigd, die zijn uitgerust met de Spatial Audio-technologie van het bedrijf, die al aanwezig is op de AirPods Pro en AirPods Max .

De derde generatie AirPods is opnieuw ontworpen - zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Ze lenen ontwerpdetails van de AirPods Pro, met kortere stelen dan de tweede generatie AirPods en krachtsensoren voor meer controle over je telefoongesprekken en muziek.

Binnenin heeft Apple een driver met lage vervorming toegevoegd, waarvan wordt beweerd dat deze krachtige bas en "heldere, schone frequenties" levert.

Hoewel de AirPods van de derde generatie geen ruisonderdrukking bieden zoals de duurdere AirPods Pro, bieden ze wel water- en zweetbestendigheid, evenals Adaptive EQ.

Er wordt gezegd dat de batterij ook langer meegaat - zoals je waarschijnlijk zou verwachten. De AirPods van de derde generatie zouden zes uur luistertijd bieden, en in totaal 30 uur luistertijd als je de extra kosten van de draadloze oplaadcassette meerekent, die nu ook MagSafe-compatibel is.

Net als bij eerdere AirPods, hebben de AirPods van de derde generatie de snelle installatie met één tik op Apple-apparaten, en ze schakelen ook automatisch tussen al je Apple-apparaten. Ze zijn ook compatibel met het Find My-netwerk .

De Apple AirPods van de derde generatie kunnen vanaf 18 oktober vooraf worden besteld voor $ 179 in de VS en £ 169 in het VK, tussen de AirPods (2e generatie) en de AirPods Pro in. Op 26 oktober komen ze in de winkelrekken.

