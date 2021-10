Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een rapport van de Wall Street Journal werkt Apple aan een hightech paar AirPods die gezondheidsfuncties in de koptelefoon zullen integreren die kunnen bepalen wanneer je houding scheef is, je vertellen of je koorts hebt en fungeren als een medisch gecertificeerd hoortoestel goedgekeurd door overheidsinstanties.

Wat betreft houding, beweert WSJ dat interne Apple-documenten aantonen dat het bedrijf het gebruik van kleine bewegingssensoren test om bij te houden of een gebruiker al dan niet rechtop staat of zit. Als dat niet het geval is, krijgen ze waarschijnlijk een melding in de Gezondheid-app en kunnen ze mogelijk zelfs in hun oor worden gewaarschuwd wanneer hun rug begint te krommen.

Wat betreft een oorthermometer, het gerucht gaat al lang dat het in Cupertino gevestigde bedrijf een temperatuursensor om de pols zal toevoegen in een aanstaande Apple Watch- revisie, misschien zelfs al in het Series 8-model van volgend jaar.

Een stap naar een extra monitor in je oor lijkt niet zo vergezocht, vooral gezien de meeste medische thermometers die tegenwoordig in gezondheidswinkels worden verkocht, de in-ear-methode gebruiken.

Met betrekking tot op gezondheid gerichte AirPods merkt het WSJ-rapport echter op dat geen van deze functies zelfs "volgend jaar" wordt verwacht, dus we zullen 2023 als vroegst moeten vastzetten voordat we een echt hoogwaardige hoofdtelefoon krijgen.

Er wordt ook vermeld dat Apple officiële goedkeuring van een overheidsinstantie zoekt om een toekomstig paar AirPods te classificeren als hoortoestellen die licht tot matig gehoorverlies behandelen.

Op dit moment is het belangrijkste doelwit voor het bedrijf de goedkeuring door de FDA. De archaïsche wetten rond de certificering van hoortoestellen in de Verenigde Staten worden momenteel echter herzien door de federale overheid, in de hoop dat Apple ergens in de komende 24 maanden nieuwe regelgeving zal toestaan om goedkeuring te vragen.

Beste Bluetooth-koptelefoon 2021 beoordeeld: Top on-ear of over-ear draadloze hoofdtelefoon Door Mike Lowe · 13 October 2021