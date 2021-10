Apple AirPods Pro 2 komt mogelijk pas eind 2022 aan, maar zal naar verwachting verbeterde ruisonderdrukking bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal de AirPods Pro 2 in Q3 2022 uitbrengen met een hele reeks kleine upgrades.

Dat is de laatste suggestie van AppleLeaksPro, een branche-lekker, die, zoals te zien is in de onderstaande Tweet, een eerder rapport heeft bijgewerkt om op te merken dat de draadloze oordopjes eind volgend jaar zullen uitkomen.

Eerder suggereerde de leaker dat de upgrade over de AirPods Pro van de eerste generatie zou aankomen in Q4 2021 of Q1 2022, maar dat is nu herzien.

We hebben ook niet alleen een speculatieve releasedatum, met een langere levensduur van de batterij, verbeterde ruisonderdrukking en omgevingslichtsensoren die allemaal op het geruchtenmodel passen.

Laat me dit rapport bijwerken. Komt pas in Q3 2022 https://t.co/O3FNmnS4S2 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 7 oktober 2021

Net als de verkoopprijs van de huidige generatie, wordt ook aangegeven dat AirPods Pro 2 zou komen met een prijskaartje van $ 249. En als een kanttekening: we hebben onlangs de AirPods Pro voor het eerst onder de $ 200 / £ 200 zien duiken.

Er werd geen reden gegeven voor de vermeende vertraging in de tweet die het oorspronkelijke rapport bijwerkte, wat natuurlijk veel ruimte laat voor interpretatie. Het kan een wijziging van de regelgeving zijn in de lanceringsstrategie van Apple, of misschien zelfs een tragedie van de aanhoudende tekorten aan elektronische chips.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday deals in de VS vind je hier Door Maggie Tillman · 4 October 2021 · Black Friday is het bestverkopende evenement van het jaar en we hebben hier alle details voor je.

Zoals met alle lekken en geruchten van deze aard, is het echter ook heel goed mogelijk dat al deze informatie gewoon onnauwkeurig is.

We zijn immers nog ver verwijderd van de nu geruchtmakende releasedatum, en er kan ook nog genoeg veranderen tussen nu en dan.

Wat we echter zouden zeggen, is dat de geüpgradede functies die in het eerste rapport van AppleProLeaks naar voren werden gebracht, volgen wat we zagen met de AirPods 2- upgrade en daarom in dit stadium niet kunnen worden uitgesloten.

We zullen alle geruchten over AirPods Pro 2 loggen, dus houd ons de komende maanden in de gaten voor meer informatie.