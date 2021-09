Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples California Streaming-evenement kwam en ging, met updates voor de iPhone-reeks , de iPad en Apple Watch . Het nieuws over de aankomende AirPods 3 bleef echter onaangekondigd - ondanks het feit dat talrijke opmerkelijke Apple-lekkers allemaal naar het evenement wezen als een mogelijke onthullingsmogelijkheid.

Hoe dan ook, verdere rapporten lijken erop te wijzen dat Apple later in de maand september weer een evenement voorbereidt om een nieuwe reeks opnieuw ontworpen 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen te presenteren, naast een grotere Apple siliconen iMac en, natuurlijk, nieuwe AirPods.

De informatie over AirPods 3 die al in productie is, komt van Digitimes , die in hun betaalmuurrapport beschrijft hoe het bedrijf Cupertino al is begonnen met het ontvangen van definitieve verzendingen van de nieuwe hoofdtelefoons door leveranciers.

Op papier klinkt het in ieder geval logischer om een opnieuw ontworpen set AirPods te introduceren naast de altijd zo licht opnieuw ontworpen nieuwe iPhone 13-serie, aangezien de originele AirPods voor het eerst werden geïntroduceerd naast de iPhone 7 in 2016 toen Apple besloot de hoofdtelefoon te vervangen jack van zijn apparaten.

Zoals we al weten, zal dat echter niet het geval zijn, en des te waarschijnlijker is het dat we binnen een paar weken een nieuwe set draadloze hoofdtelefoons naast de nieuwe Mac-reeks van het bedrijf zullen zien.

Voor het geval je je afvraagt hoe een nieuwe editie van AirPods eruit zou kunnen zien, een lek uit april lijkt ons een algemeen idee te geven van het nieuwe ontwerp: een kortere, boxierbehuizing en stelen, waardoor het meer in lijn komt met de AirPods Pro zonder verstelbare rubberen punten.

Pocket-lint heeft maandenlang uitgebreid alle bekende details van de aankomende AirPods 3 behandeld, dus klik hier om onze volledige samenvatting te bekijken .