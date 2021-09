Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pelotons Bike , Bike+, Tread en Tread+ hebben allemaal speakers aan boord zodat je zonder koptelefoon naar de geweldige muziek en enthousiaste instructeurs kunt luisteren.

De uitrustingsopties van het Amerikaanse bedrijf hebben ook allemaal een ingebouwde 3,5 mm koptelefoonaansluiting, zodat je elke bedrade koptelefoon kunt aansluiten die je hebt, zolang ze een 3,5 mm-aansluiting hebben, of je hebt een adapter als je koptelefoon is Bliksem of USB Type-C .

Maar hoe zit het met het aansluiten van een Bluetooth-koptelefoon op je Peloton Bike of Tread? En meer specifiek, hoe zit het met het aansluiten van Apples AirPods ?

Als je naar je Peloton-workouts wilt luisteren via Bluetooth of een draadloze hoofdtelefoon in plaats van de ingebouwde luidsprekers, volg dan de onderstaande stappen om verbinding te maken.

Als je een Apple-koptelefoon hebt, of het nu de standaard AirPods, AirPods Pro , AirPods Max of sommige draadloze Beats zijn, zoals de PowerBeats Pro, kun je ze als volgt verbinden met Peloton.

Het is de moeite waard om te onthouden dat alleen de AirPods Pro en de Beats PowerBeats Pro zweetbestendig zijn van het bovengenoemde en als je niet zweet op de Peloton, werk je niet hard genoeg. Het gebruik van een niet-zweetbestendige hoofdtelefoon kan ze op de lange termijn verpesten, dus houd daar rekening mee als u van plan bent de standaard AirPods te koppelen.

Tik op Instellingen in de rechterbovenhoek van je Peloton-scherm Tik op Bluetooth-audio Houd de knop op de achterkant van de AirPods of AirPods Pro ingedrukt totdat deze wit knippert Houd voor AirPods Max de knop voor ruisonderdrukking ingedrukt totdat het statuslampje wit knippert Open voor Beats PowerBeats Pro het deksel op de behuizing en druk op de knop aan de voorkant totdat het statuslampje wit knippert Tik op Verbinden naast je AirPods in de lijst op het Peloton-scherm Eenmaal verbonden, herkent Peloton uw AirPods wanneer u het deksel opent en automatisch verbinding maakt

Als je een Bluetooth- of draadloze hoofdtelefoon hebt, zoals Bose , Sony , JBL of een ander merk die je op je Peloton wilt aansluiten, volg dan de onderstaande stappen.

Tik op Instellingen in de rechterbovenhoek van je Peloton-scherm Tik op Bluetooth-audio Zet je koptelefoon in de koppelmodus Zoek je koptelefoon in de lijst en druk op Verbinden Dat is het.

Als je een Apple Watch hebt en deze wilt gebruiken met je Peloton voor het bijhouden van je hartslag, dan hebben we dat in een aparte functie voor je .