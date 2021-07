Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als de laatste rapporten kloppen, heeft Apple een aantal nieuwe hardware-aankondigingen gepland voor de komende zes maanden of zo.

Het bedrijf uit Cupertino is naar verluidt van plan om in augustus te beginnen met de productie van de AirPods van de derde generatie, ook bekend als AirPods 3 , voor release in de tweede helft van 2021. Het is ook van plan om in de eerste helft van 2021 een nieuwe versie van de iPhone SE met 5G te verkopen. volgend jaar. Dit is allemaal volgens niet nader genoemde bronnen die met Nikkei spreken.

Nikkei, dat een uitstekende staat van dienst heeft als het gaat om het lekken van Apple-nieuws over de leveringskanalen, zei dat Apple ervoor kiest de iPhone 12 Mini niet te updaten. In plaats daarvan zal het zich richten op het upgraden van de iPhone SE. Apples 2022 iPhone-line-up zal volledig 5G zijn, met de volgende iPhone SE met een Qualcomm 5G-chip en een nog aan te kondigen A15-processor. De telefoon zal naar verluidt ook zijn 4,7-inch LCD-schermen en home-knop met Touch ID behouden.

Naast de iPhone SE 5G beweerde Nikkei dat Apple ergens later dit jaar nieuwe versies van de MacBook Pro zou uitbrengen. Ze komen in 14-inch en 16-inch schermformaten en zullen door Apple ontworpen Arm-processors gebruiken. Interessant is dat ze geen Touch Bar hebben en dat ze MagSafe-oplading inpakken.

Wat betreft de nieuwe AirPods waren de details dun. Maar aangezien de massaproductie volgende maand van start gaat, wordt aangenomen dat ze samen met de volgende iPhone al in september zouden kunnen lanceren. Apple zou echter kunnen wachten om ze later in het jaar te lanceren met zijn nieuwe MacBook Pros of een aantal andere producten.