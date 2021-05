Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple werkt zijn populaire producten meestal jaarlijks bij, en de AirPods-line-up is niet anders. Er zijn veel lekken geweest, van afbeeldingen tot vermeende specificaties, over de volgende generatie AirPods en AirPods Pro . Maar een nieuw rapport kijkt nog verder, naar de updates voor 2022.

Bloomberg heeft herhaald dat AirPods 3 en AirPods Pro 2 dit jaar zullen landen, maar blijkbaar zullen ze volgend jaar opnieuw worden bijgewerkt, waarbij het Pro-model bewegingssensoren krijgt met fitness-trackingfuncties. Apple heeft ook overwogen de stelen van de AirPods Pro te verwijderen en is van plan het ontwerp uit te testen op een nieuw paar Beats-merk draadloze oordopjes die LeBron James mogelijk droeg op recente Instagram-fotos.

De stelen op de AirPods aan de basis kunnen ook worden ingekort. Het lijkt er ook op dat ze geen actieve ruisonderdrukking krijgen.

Ten slotte onderzoekt Apple nieuwe kleuren voor de over-ear AirPods Max- hoofdtelefoons die het in december heeft uitgebracht, en ontwikkelt het nieuwe HomePod- producten zoals een Apple TV-box met een luidspreker en camera en een Amazon Echo Show- achtige high-end luidspreker met een iPad voor een display.

Mark Gurman van Bloomberg heeft een goede staat van dienst als het gaat om het onthullen van details over de nog aan te kondigen producten van Apple, dus veel van wat hij hier beweert, kan tot bloei komen. We denken vooral dat de fitness-tracking AirPods Pro het meest logisch is, gezien de focus van Apple op gezondheid.

Geschreven door Maggie Tillman.