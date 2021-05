Komt Apples AirPods 3 op 18 mei uit?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw gerucht zal Apple volgende week de AirPods 3 lanceren.

We verwachtten al lang een update van de AirPods 2 met sterke geruchten dat ze qua uiterlijk meer op de AirPods Pro zullen lijken, met een kortere steel maar zonder de actieve ruisonderdrukking of siliconen oordopjes en met een iets kleinere behuizing.

Het lijkt er ook op dat Apple binnenkort een hi-res audioversie van Apple Music zal lanceren met Dolby Audio-ondersteuning en dus zou de aankondiging van de nieuwe AirPods daarvoor kunnen worden getimed. 9to5Mac vond details in de iOS 14.6-bètacode die de nieuwe service van hogere kwaliteit suggereert, waarschijnlijk genaamd Apple Music HiFi.

iOS 14.6 bevindt zich al in de derde bètaversie van ontwikkelaars, dus het suggereert dat de versie van het mobiele besturingssysteem van Apple redelijk snel zal worden uitgerold.

Het laatste gerucht komt van YouTuber Luke MIani zoals gerapporteerd door 9to5Mac via de Apple Track-site . Hoewel dat voor ons niet genoeg is om te zeggen dat dit gerucht er een is om rekening mee te houden, betekent het verzamelen van alle informatie bij elkaar dat er waarschijnlijk binnenkort wat beweging in zal komen. We zullen volgende week zien, maar de AirPods zijn een enorm product van Apple geworden en het zal het momentum willen behouden.

We denken ook dat Apple Music HiFi dit jaar een dead cert-lancering is vanwege het aanstaande debuut van Spotify HiFi.

Geschreven door Dan Grabham.