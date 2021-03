Dit is hoe de Apple AirPods 3 eruit zou kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende generatie standaard AirPods van Apple is al geruime tijd het onderwerp van de geruchtenmolen, maar het laatste lek geeft ons een zeer goede indicatie van hoe ze eruit kunnen zien.

Eerdere geruchten beweerden dat de derde generatie AirPods - of AirPods 3 zoals we ze noemen - een kruising zal zijn tussen de standaard AirPods en de AirPods Pro en gelekte afbeeldingen van de koptelefoon in het echt lijken dit te ondersteunen.

De afbeeldingen zijn afkomstig van LeaksApplePro en ze laten zien wat eruitziet als een behuizing die lijkt op de AirPods Pro, omdat deze breder is dan de standaard AirPods-hoes, evenals een koptelefoon die een ander ontwerp heeft dan zowel de standaard AirPods als de AirPods Pro.

Op basis van de afbeeldingen - als ze echt zijn - zal de AirPods 3 ronder zijn dan de standaard AirPods en kortere stelen hebben, zoals de AirPods Pro. De zwarte ventilatieopeningen zijn ook veel groter dan de huidige AirPods, wat hetzelfde is als wat we zagen in een vorig lek, passend bij een vergelijkbaar ontwerp als de AirPods Pro, maar zonder de gegoten uiteinden.

Er valt niets te zeggen dat de nieuwste afbeeldingen echt zijn, maar ze ondersteunen eerdere geruchten en lekken. Qua functies gaan er geruchten dat de AirPods 3 wat waterbestendigheid en ruisonderdrukking heeft. Ze zullen naar verwachting ook een nieuwe chip bevatten.

Beste Bluetooth-hoofdtelefoon 2021: draadloze on-ear of over-ear hoofdtelefoon Door Mike Lowe · 11 maart 2021

Volgens geruchten heeft Apple een evenement gepland voor 23 maart waar de AirTags en nieuwe iPads worden verwacht. Aangezien de tweede generatie standaard AirPods in maart 2019 werd onthuld, zouden we niet verbaasd zijn als de derde generatie officieel binnen een paar weken verschijnt.

In de tussentijd kunt u onze AirPods 3-functie voor het afronden van geruchten lezen voor het laatste nieuws.

Geschreven door Britta O'Boyle.