Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples Spatial Audio werd geïntroduceerd met iOS 14 in september 2020 en is in de loop van de tijd een beetje geëvolueerd

Het is het antwoord van Apple op Dolby Atmos voor hoofdtelefoons en Sonys 360 Reality Audio , waarmee een virtueel 3D-surroundgeluidseffect wordt gecreëerd in een stereokoptelefoon. Het virtualiseert een audiomix die je omringt, waardoor het lijkt alsof je midden in de actie zit.

Uniek is echter dat het ook trackinghardware gebruikt op Apple-apparaten, waaronder de AirPods Pro- en AirPods Max-hoofdtelefoons , om je hoofd in realtime te volgen, samen met de positie van een iPad of iPhone. Hierdoor kan het audio-effect realistisch worden geplaatst, afhankelijk van waar je kijkt of draait.

Hier leest u hoe het werkt, op welke apparaten het beschikbaar is, hoe u het in- en uitschakelt en al het andere dat u moet weten.

Met Spatial Audio kunt u driedimensionale audio horen van ondersteunde videos die de beweging van uw iPhone of iPad volgen.

Het bootst effectief een bioscoopervaring na, waarbij geluiden van overal om je heen lijken te komen - van voren, van achteren, van opzij, zelfs boven je hoofd. Om dit te doen, gebruikt Spatial Audio de 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos- mixen van een compatibele film of video, past het directionele audiofilters toe en past het de frequenties aan die naar elk oor worden doorgegeven.

Waar Spatial Audio verschilt van andere vergelijkbare technologieën zoals Dolby Atmos voor hoofdtelefoons, is het volgen. De versnellingsmeters en gyroscopen in AirPods Max en AirPods Pro worden gebruikt om je hoofd te volgen en het geluid dienovereenkomstig te positioneren. Het volgt ook je iPhone of iPad , dus het geluid dat je hoort is ook relatief ten opzichte van het scherm waarop je kijkt.

Als gevolg hiervan, wanneer Spatial Audio is ingeschakeld en je kijkt naar een ondersteunde film of video, als je je hoofd draait of je apparaat beweegt, blijft de dialoog die je hoort met de acteur of actie op het scherm.

Naast Spatial Audio voor films en tv-shows, voegt Apple binnenkort veel Spatial Audio met Dolby Atmos -muzieknummers toe aan Apple Music.

Deze zijn opnieuw gemixt met meerdere kanalen om en boven je, om de indruk te wekken dat je midden in een opnamestudio of live concert zit. Net als bij films geeft het de indruk van kanalen via een gewone stereohoofdtelefoon, hoewel in dit geval speciale Dolby Atmos-muziekmixen nodig zijn.

Er zullen duizenden nummers beschikbaar zijn in Spatial Audio, maar de lijst met ondersteunde apparaten is eigenlijk vrij klein. Wanneer ze worden afgespeeld via een koptelefoon, zoals AirPods en Beats met een H1- of W1-chip, horen luisteraars muziek van overal om hen heen. We hopen dat het zich uiteindelijk ook zal uitstrekken tot Dolby Atmos-systemen en soundbars, zoals de Sonos Arc . Het lijkt echter niet te worden ondersteund bij de lancering.

Het is beter nieuws voor eigenaren van Apple-koptelefoons als het gaat om Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos. Alle compatibele Apple- en Beats-hoofdtelefoons met de H1- of W1-chip kunnen worden gebruikt met de nieuwe surroundmixen wanneer ze worden afgespeeld via een iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Je kunt het ook horen komen via de interne luidsprekers van een iPhone, iPad, MacBook Pro of HomePod, hoewel het het object enigszins verslaat om naar Dolby Atmos-audio te luisteren via de stereoluidsprekers van een iPhone. Een Apple TV 4K speelt ook Dolby Atmos af via een compatibele tv of AV-ontvanger (zoals bij ondersteunde films).

Beste USB-C-hoofdtelefoon voor Android-telefoons 2021 Door Dan Grabham · 7 juni 2021

Er zijn een aantal dingen die je nodig hebt om Spatial Audio te ervaren. Ten eerste heb je de AirPods Pro, AirPods Max of de nieuwste Beats-koptelefoon nodig.

Je hebt dan een iPhone 7 of nieuwer of de iPad Pro 12,9-inch (3e generatie) of nieuwer, iPad Pro 11-inch, iPad Air (3e generatie) en nieuwer, iPad (6e generatie) en nieuwer, iPad mini ( 5e generatie en later).

Je hebt ook iOS 14 of iPadOS 14 of hoger en AV-content van een ondersteunde app nodig. Als een app 5.1, 7.1 of Dolby Atmos ondersteunt, dan werkt het met Spatial Audio.

Apple Music voegt binnenkort Spatial Audio met Dolby Atmos toe.

Volg de onderstaande stappen om Spatial Audio in te schakelen.

Ga naar Instellingen Tik op Bluetooth Vind uw AirPods Pro of AirPods Max Tik op de "i" naast je koptelefoon Scroll naar beneden en schakel Ruimtelijke audio in Je kunt ook op Zie en hoor hoe het werkt tikken voor een snelle demo die het vergelijkt met stereo-audio

Wanneer u een compatibele video of film bekijkt op uw iPhone of iPad met uw AirPods Pro of AirPods Max, kunt u als volgt Spatial Audio bedienen en controleren of deze is ingeschakeld:

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm of omhoog vanaf de onderkant, afhankelijk van uw iPhone- of iPad-model om het Control Center te openen Houd de volumeknop ingedrukt Er verschijnt een ander scherm waar u het pictogram Ruimtelijke audio kunt zien Tik er eenmaal op om het in of uit te schakelen. Het is blauw als het aan staat en zwart als het uit is. Als de geluidsgolven rond het hoofd van de persoon in het pictogram pulseren, is Ruimtelijke audio ingeschakeld. Als ze niet bewegen maar het pictogram blauw is, is Spatial Audio ingeschakeld maar niet actief voor de inhoud waarnaar u luistert.

Geschreven door Britta O'Boyle en Rik Henderson.