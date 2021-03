Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples Spatial Audio werd in september 2020 geïntroduceerd met iOS 14 en is het antwoord van Apple op Dolby Atmos voor hoofdtelefoons en Sonys 360 Reality Audio .

De technologie is ontworpen om bioscoopgeluid te bieden via uw AirPods Pro- en AirPods Max-hoofdtelefoons die u omringen en het lijkt alsof het geluid van overal om u heen komt. Ondertussen blijft het geluidsveld in kaart gebracht op het apparaat waarop je de film of video bekijkt en blijft de stem bij de acteur of actie op het scherm.

Hier leest u hoe het werkt, op welke apparaten het beschikbaar is, hoe u het in- en uitschakelt en al het andere dat u moet weten.

Met Spatial Audio kunt u driedimensionale audio horen van ondersteunde videos die de beweging van uw iPhone of iPad volgen.

Het idee van de technologie is om te recreëren wat je zou horen in een bioscoop, waar geluiden van overal om je heen lijken te komen, of het nu van voren, van achteren of van opzij is. Om dit te doen, gebruikt Spatial Audio 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos- signalen van een compatibele film of video, past het directionele audiofilters toe en past het de frequenties aan die aan elk oor worden doorgegeven.

Waar Spatial Audio echter verschilt van andere vergelijkbare technologieën, zoals Dolby Atmos voor koptelefoons, is het volgen ervan. De versnellingsmeters en gyroscopen in de AirPods Max en AirPods Pro worden gebruikt om je hoofd te volgen en het geluid dienovereenkomstig te positioneren, maar Spatial Audio volgt ook je iPhone of iPad, zodat het geluid dat je hoort ook relatief is ten opzichte van het scherm waarop je kijkt.

Als gevolg hiervan, wanneer Spatial Audio is ingeschakeld en u een ondersteunde film of video bekijkt, als u uw hoofd draait of uw apparaat beweegt, blijft de dialoog die u hoort bij de acteur of actie op het scherm.

Er zijn een aantal dingen die u nodig hebt om Spatial Audio te ervaren. Ten eerste heb je de AirPods Pro- of de AirPods Max-hoofdtelefoon nodig.

Je hebt dan een iPhone 7 of nieuwer of de iPad Pro 12,9-inch (3e generatie) of nieuwer, iPad Pro 11-inch, iPad Air (3e generatie) en nieuwer, iPad (6e generatie) en nieuwer, iPad mini ( 5e generatie en later).

Je hebt ook iOS 14 of iPadOS 14 of hoger en audiovisuele inhoud van een ondersteunde app nodig. Als een app 5.1, 7.1 of Dolby Atmos ondersteunt, werkt deze met Spatial Audio.

Volg de onderstaande stappen om Spatial Audio in te schakelen.

Ga naar Instellingen Tik op Bluetooth Vind uw AirPods Pro of AirPods Max Tik op de "i" naast je koptelefoon Scroll naar beneden en schakel Spatial Audio in U kunt ook op Zie en hoor hoe het werkt tikken voor een korte demo waarin u het vergelijkt met stereogeluid

Als je een compatibele video of film op je iPhone of iPad bekijkt met je AirPods Pro of AirPods Max, kun je Spatial Audio als volgt bedienen en controleren of deze is ingeschakeld:

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm of omhoog vanaf de onderkant, afhankelijk van uw iPhone- of iPad-model om het Control Center te openen Houd de volumeknop ingedrukt Er verschijnt een ander scherm waarin u het pictogram Spatial Audio kunt zien Tik er één keer op om het in of uit te schakelen. Het is blauw als het is ingeschakeld en zwart als het is uitgeschakeld. Als de geluidsgolven rond het hoofd van de persoon pulseren in het pictogram, is Spatial Audio ingeschakeld. Als ze niet bewegen, maar het pictogram is blauw, is Spatial Audio ingeschakeld maar niet actief voor de inhoud waarnaar u luistert.

Geschreven door Britta O'Boyle.