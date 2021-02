Netflix gaat de ruimtelijke audio van Apple niet ondersteunen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigde op WWDC 2020 ruimtelijke audio aan , een gevirtualiseerd surround sound-systeem met een trucje in petto: directionele verankering.

Het betekent dat terwijl je geniet van meeslepende audio, die audio gericht kan blijven op het apparaat waarop je het bekijkt. De stem wordt bijvoorbeeld op het scherm gepositioneerd, zelfs als u wegkijkt.

Het is een oplossing die enigszins uniek is voor het mobiele ecosysteem, waar alles van positie kan veranderen, het scherm dat u bekijkt en de persoon die ernaar kijkt, wat anders is dan een thuisbioscoopopstelling waar het scherm is bevestigd en de luidsprekers zijn bevestigd - wat misschien verklaart waarom het wordt niet ondersteund op Apple TV 4K.

squirrel_widget_168834

Eerder in 2021 ging het gerucht dat Netflix ondersteuning voor Apple ruimtelijke audio zou toevoegen, wat betekent dat degenen die AirPods Pro of AirPods Max gebruiken - en een compatibele iPhone of iPad - zouden profiteren van de functie.

Dat lijkt echter niet het geval te zijn, nu Netflix een verklaring aflegt aan MacRumors die de suggestie afwijst. Netflix vertelde de gespecialiseerde Apple-website dat het in plaats daarvan "multi-channel support voor ingebouwde luidsprekers testte" om zijn aanbod te verbeteren.

Dat kan een teleurstelling zijn voor degenen die genieten van ruimtelijke audio, die al wordt ondersteund op Apple TV +, Amazon Video, Disney + en HBO Max, waardoor Netflix als een buitenstaander blijft.

Beste USB-C-hoofdtelefoon voor Android-telefoons 2021 Door Dan Grabham · 25 februari 2021

Geschreven door Chris Hall.