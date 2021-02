Zijn dit onze eerste glimp van de volgende AirPods van Apple?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit zou de derde generatie van Apples standaard AirPods kunnen zijn. Op het eerste gezicht lijken ze op de AirPods Pro. Maar ze hebben niet de gegoten uiteinden en zijn meer een soort halverwege tussen de Pros en de AirPods 2.

De case is iets breder dan de AirPods 2 case maar minder breed dan de Pro case, terwijl de oortelefoons zelf duidelijk maar subtiel anders zijn dan de bestaande AirPods op de markt.

Geruchten doen al een tijdje de ronde dat elke nieuwe standaard AirPods wat aanwijzingen van de AirPods Pro zal nemen en dat is hier duidelijk in actie, met een kortere steel en grotere speaker meshes - dit zou kunnen aangeven dat ruisonderdrukking naar de standaard AirPods komt of een versie van de AirPods Pro-technologie voor luchtdrukcompensatie die is ontworpen om de vermoeidheid te verminderen die je krijgt als je veel oortelefoons gedurende lange tijd draagt.

De huidige AirPods 2 zou natuurlijk ook kunnen blijven hangen en gewoon naar een lagere prijs kunnen dalen - misschien rond de $ / £ 129 of zelfs 99.

Het lek is te danken aan 52audio , die in het verleden een fragmentarisch record voor dergelijke informatie heeft - zoals MacRumors opmerkt , het had eerder een röntgenfoto van de AirPods Pro waarvan werd gezegd dat het de nieuwe oortelefoon was, maar dat was het eigenlijk niet.

Geschreven door Dan Grabham.