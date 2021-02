Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je twee paar AirPods op dezelfde iPhone of iPad wilt aansluiten, of tijdelijk een ander paar AirPods- of Beats-koptelefoons wilt aansluiten en dezelfde audio wilt delen, dan ben je hier aan het juiste adres.

Of je nu hetzelfde tv-programma wilt bekijken in de Apple TV-app of Netflix, of je wilt naar dezelfde afspeellijst luisteren via Apple Music of Spotify, hier is hoe je twee AirPods op dezelfde iPhone of iPad aansluit en de audio deelt.

Om twee AirPods of Beats op dezelfde iPhone of iPad aan te sluiten, moet je een compatibele hoofdtelefoon en een compatibele iPhone, iPad of iPod Touch hebben.

Compatibele iPhones, iPads en iPod Touches zijn: iPhone 8 of nieuwer, iPad Pro 12,9 inch (2e generatie) of nieuwer, iPad Pro 11 inch, iPad Pro (10,5 inch), iPad Air (3e generatie), iPad mini ( 5e generatie), iPad (5e generatie) of hoger, iPod touch (7e generatie).

Compatibele hoofdtelefoonmodellen zijn: AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (1e generatie) of later, Powerbeats, Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats3 Wireless, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, BeatsX en Beats Flex.

Om een tweede paar AirPods op uw iPhone of iPad aan te sluiten , hoeft u alleen maar hetzelfde proces te volgen als bij het instellen van het eerste paar AirPods dat op uw apparaat is aangesloten.

Ga naar het startscherm op uw iPhone of iPad. Open de behuizing van uw AirPods of AirPods Pro / Haal uw AirPods Max uit hun Smart Case en houd deze binnen 60 seconden bij uw apparaat. Er verschijnt een setup-animatie. Tik op Verbinden Lees de schermen en volg de instructies. Tik op Gereed Alle apparaten die zijn aangemeld bij hetzelfde iCloud-account, zullen de AirPods automatisch zien instellen. Als u uw Bluetooth-instellingen op uw iPhone, iPad of iPod Touch opent, zou u beide paren AirPods in de lijst moeten zien.

Volg de onderstaande instructies om audio te delen met AirPods of Beats-hoofdtelefoons:

Sluit uw AirPods, AirPods Pro, AirPods Max of Beats-hoofdtelefoons aan op uw iOS- of iPadOS-apparaat. Tik op het AirPlay-pictogram (driehoek met cirkels erboven). U kunt hiervoor naar het Control Center op uw iPhone of iPad gaan, het vergrendelscherm of het zoeken in de app waarnaar u luistert. Tik op Audio delen. Als de andere hoofdtelefoons waarmee u audio deelt AirPods of Airpods Pro zijn , brengt u deze dicht bij uw iPhone of iPad en opent u het deksel. Mogelijk moet u de knop aan de achterkant van de case ingedrukt houden. Als de andere hoofdtelefoon AirPods Max is, houdt u deze dicht bij uw apparaat. Voor Beats-koptelefoons moet je de Beats in de koppelingsmodus zetten en deze dicht bij je apparaat houden. Wanneer de koptelefoon op je scherm verschijnt in het geanimeerde vak, tik je op "Audio delen". Mogelijk ziet u ook "Tijdelijk audio delen" en "Verbinden met iPhone".

Als je audio deelt tussen twee paar Airpods- of Beats-koptelefoons, kun je elk paar afzonderlijk bedienen. Dit betekent dat u het volume kunt wijzigen en audio afzonderlijk kunt afspelen, pauzeren en stoppen met behulp van de bedieningselementen voor het vergrendelscherm of de bedieningselementen.

U hebt toegang tot de volumeregeling in de app waarnaar u luistert, en door op het AirPlay-pictogram te tikken. Als u de volumeregelaar in het Control Center ingedrukt houdt, ziet u beide volumeregelaars voor de hoofdtelefoon op het scherm verschijnen als grote verticale balken.

Om het volume van beide koptelefoons te regelen, moet je de volumeregelaar op elk paar slepen of de koptelefoon zelf gebruiken. Met AirPods Max zou je bijvoorbeeld de Digital Crown veranderen. Als u een van deze methoden gebruikt, heeft dit alleen gevolgen voor die specifieke hoofdtelefoon.

U kunt ook de volumeregelaar onderaan slepen om het volume voor beide hoofdtelefoons te regelen.

Om het delen van audio met een andere koptelefoon te stoppen, hoeft u alleen maar op het AirPlay-pictogram in het Control Center op uw iPhone of iPad, het vergrendelscherm of in de app waarnaar u luistert te tikken.

Verwijder het vinkje bij de hoofdtelefoon waarmee u het delen van audio niet meer wilt. U koppelt de tweede hoofdtelefoon los wanneer u dit doet.

