Krijg nu ongeveer 20% korting op Apple AirPods Pro

(Pocket-lint) - Apples AirPods Pro hebben een grote prijsdaling gekregen in de VS en het VK. In de VS zijn ze rond de $ 180 en in het VK rond de £ 199.

De AirPods Pro zijn natuurlijk de duurste AirPods, hoewel de prijsdaling van ongeveer 20 procent de goedkoopste is die we tot nu toe hebben gezien. Ze bieden behoorlijke ruisonderdrukking, zweet / waterdichtheid en geavanceerde bedieningselementen.

En met de prijsdaling zijn ze nu een echt aantrekkelijke aankoop boven de AirPods 2. Ze blijven beter in je oren zitten en kunnen dus ook worden gebruikt voor training.

Als uw budget niet zo ver reikt, zijn de AirPods (met Wireless Charging Case) verlaagd van $ 199 naar $ 159,99 (nogmaals, dat is 20 procent korting), en de originele AirPods hebben een zeer betaalbare $ 119,99 (een daling van $ 159, 25 procent off), ook.

Als u zich in het VK bevindt, zijn de AirPods (met draadloze oplaadcassette) nu £ 159 (van £ 199, 20 procent korting) en de originele versie van de oordopjes kost £ 124,99 (van £ 159, 21 procent korting).

Als u niet zeker weet welke AirPods u moet kopen, kijk dan eens naar onze AirPods-vergelijkingsfunctie: Apple AirPods Pro vs AirPods 2: wat zijn de beste echte draadloze oortelefoons van Apple voor u?

