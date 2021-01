Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Apple werkt aan opvolgers van deAirPods en AirPods Pro , maar het laatste rapport ondersteunt eerdere beweringen dat we ze eerder dit jaar zouden kunnen zien dan aanvankelijk werd verwacht.

Volgens het rapport van Digitimes zou de AirPods Pro 2 in de eerste helft van 2021 kunnen aankomen, wat aansluit bij een rapport van Macotakara dat suggereerde dat de volgende generatie draadloze hoofdtelefoons naast een nieuwe iPhone SE in april 2021 zou kunnen verschijnen.

Voorafgaand aan deze rapporten dacht men dat de AirPods Pro 2 en de AirPods 3 pas in de tweede helft van 2021 zouden arriveren.

De informatie in het Digitimes-rapport is afkomstig van niet nader genoemde bronnen uit de industrie, die beweren dat Flash-geheugenleverancier Winbond naar verwachting een van de flash-leveranciers zal zijn voor de volgende AirPods "die later in de eerste helft van dit jaar gelanceerd zullen worden". Vervolgens zei het "de in Taiwan gevestigde chipfabrikant zal zijn NOR-flashproductielijnen gedurende de periode van zes maanden op bijna volledige capaciteit laten draaien".

Het gerucht gaat dat de AirPods Pro 2 mogelijk in twee maten verkrijgbaar is, een meer afgeronde en compacte vorm biedt die mogelijk de steel laat vallen en er wordt gesuggereerd dat ze de W2-chip van Apple zullen gebruiken. Wat betreft de AirPods 3, er wordt beweerd dat ze meer richting het AirPods Pro-ontwerp zullen gaan, met een kortere steel en de vervangbare oordopjes.

Je kunt alles lezen over de geruchten rondom de AirPods Pro 2 in onze aparte feature , evenals de geruchten rondom de AirPods 3 .

Geschreven door Britta O'Boyle.