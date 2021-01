Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple viert het nieuwe maanjaar door een speciale editie van de AirPods Pro te lanceren, met een emoji-gravure ter gelegenheid van het Jaar van de Os.

Het symbool zal worden gebrandmerkt op zowel het oplaaddoosje als de doos voor de oordopjes, en terwijl we overstappen van het Jaar van de Rat, heeft de Cupertino-reus ook zijn logos op sommige regionale websites omgedraaid om de koe op te nemen.

Deze nieuwe speciale editie zal voor dezelfde prijs worden verkocht als de gewone AirPods Pro, en komt uit op 1.999 yuan (ongeveer $ 310 / £ 230) in China, wat logisch is gezien het feit dat kopers gratis een soortgelijke graveerdienst op de behuizing kunnen ontvangen in andere landen. De AirPods met ossen-thema zullen ook te koop zijn in Hong Kong, Taiwan, Singapore en Maleisië.

Zoals we echter zeggen, is dit een speciale editie, en daarom beperkt Apple het aantal bestellingen tot twee per persoon. Er worden er slechts 25.400 van gemaakt, waarvan 11.480 in winkels in de hele regio en 13.920 beschikbaar om te kopen in de online winkels van Apple. Dit, in combinatie met het feit dat het Jaar van de Os maar eens in de 12 jaar voorkomt, betekent dat je een beetje geluk moet hebben om deze editie van de AirPods Pro te pakken te krijgen.

Of we Apple ditzelfde feest voor het nieuwe maanjaar - en het jaar van de tijger - in 2022 zien herhalen valt natuurlijk nog te bezien, maar het is op zijn minst een mooie manier voor Apple om zijn voortdurende inzet voor zon belangrijk markt.

Geschreven door Conor Allison.