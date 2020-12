Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn ruisonderdrukkende over-ear-koptelefoon onthuld, maar met een andere naam dan we hadden verwacht.

Met de naam AirPods Max, in plaats van de eerder geruchten AirPods Studio , zijn ze ontworpen voor Apple-fans die de voorkeur geven aan een ontwerp boven het oor dan in het oor.

De koptelefoon kost £ 549 en kan nu worden gereserveerd in vijf kleuren: spacegrijs, zilver, hemelsblauw, groen en roze. Ze worden op dinsdag 15 december 2020 verzonden.

Ze hebben een op maat gemaakt akoestisch ontwerp, Apples H1-chip en geavanceerde software voor "computationele audio". De over-ears zijn ook voorzien van actieve ruisonderdrukking, adaptieve EQ, een transparantiemodus en ruimtelijke audio.

De hoofdband is gemaakt van roestvrij staal met een telescopisch ontwerp en past op verschillende hoofdvormen en -maten. Apple beweert dat de prijsstelling wordt gerechtvaardigd door een "revolutionair" mechanisme dat de druk in de oordopjes in evenwicht houdt en verdeelt. Ze vouwen echter niet, wat voor veel reizigers jammer zal zijn.

Er wordt beweerd dat de levensduur van de batterij tot 20 uur high-fidelity audio, gesprekstijd of filmweergave biedt met ANC en ruimtelijke audio ingeschakeld. De koptelefoon wordt geleverd in een slimme hoes.

Op het gebied van geluid vind je veel van dezelfde technologieën als in de AirPods Pro in-ears. Deze hebben echter veel grotere 40 mm door Apple ontworpen dynamische stuurprogrammas.

Apple biedt al high-end premium koptelefoons aan via het Beats-merk, maar dit is de eerste keer in decennia dat het bedrijf een over-the-ear-apparaat met zijn logo op de markt heeft gebracht.

Geschreven door Stuart Miles.