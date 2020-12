Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Apple onlangs drie verschillende evenementen organiseerde , zou het naar verluidt een andere productaankondiging in petto hebben. Volgens MacRumors , die een "interne memo" van Apple zag, lijkt het bedrijf iets te plannen voor 8 december 2020.

Meer in het bijzonder heeft Apple de serviceproviders kennelijk geïnformeerd dat er aanstaande dinsdag om 5.30 uur PT (8.30 uur ET) "AppleCare-gerelateerde wijzigingen" komen. Het vertelde technici om zich voor te bereiden op nieuwe product-SKUs, evenals nieuwe of bijgewerkte productbeschrijvingen en prijzen. MacRumors zei dat dit soort memos meestal voorafgaat aan Apple-productaankondigingen, waaronder, meest recentelijk, de iPhone 12 in oktober.

Dat gezegd hebbende, denken verschillende rapporten dat Apple waarschijnlijk niet zo snel een persevenement zal houden; in plaats daarvan zou Cupertino persberichten kunnen publiceren om een paar nieuwe producten aan te kondigen. De PT-tijd van 05.30 uur is een populair slot dat het bedrijf kiest om stilletjes hardware aan te kondigen, zoals de 13-inch MacBook Pro in mei 2020, de 16-inch MacBook Pro in november 2019 en de tweede generatie AirPods in maart 2019 .

Bovendien beweerde L0vetodream, die een betrouwbare staat van dienst heeft als het gaat om lekken, onlangs op Twitter dat er een "kerstverrassing van Apple" zal komen, hoewel het nog steeds onduidelijk is wat Apple zal aankondigen als dit allemaal waar is. Misschien lanceert het eindelijk zijn langverwachte item-tracking AirTags, of misschien AirPods Studio over-ear hoofdtelefoons. Het gerucht ging dat deze producten in 2020 zouden worden gelanceerd, maar nooit zijn uitgekomen.

Wat er ook wordt onthuld, het zal uiteraard beschikbaar zijn met AppleCare-dekking, dus we gaan ervan uit dat het hardware zal zijn. Blijf op de hoogte en we houden je op de hoogte.

Geschreven door Maggie Tillman.