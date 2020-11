Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je de AirPods Pro bezit en last hebt van statisch of krakend geluid uit de draadloze oordopjes, kun je Apple officieel om een gratis vervanging vragen. Het bedrijf kan ze misschien zelfs voor u repareren. Hier is alles wat u moet weten.

Apple heeft ontdekt dat sommige AirPods Pro-eenheden mogelijk defect zijn. Het "stelde vast dat een klein percentage van AirPods Pro geluidsproblemen kan ondervinden, [inclusief] krakende of statische geluiden die toenemen in luide omgevingen, bij inspanning of tijdens het telefoneren". Apple zei ook dat actieve ruisonderdrukking op sommige AirPods Pro-apparaten mogelijk niet werkt zoals verwacht - "zoals een verlies van basgeluid of een toename van achtergrondgeluiden, zoals straat- of vliegtuiglawaai".

Apple zei dat een klein percentage geluidsproblemen heeft. Bovendien hebben de problemen alleen betrekking op AirPods Pro-apparaten die vóór oktober 2020 zijn gemaakt. De geluidsproblemen hebben ook alleen betrekking op de AirPods Pro, niet op de originele AirPods .

Apple zei dat het de getroffen AirPods Pros gratis zal repareren of vervangen. U moet ze naar een door Apple geautoriseerde serviceprovider brengen, een afspraak maken bij een Apple Store of contact opnemen met Apple Support. Apple zei ook dat het programma alleen betrekking heeft op "getroffen AirPods Pro gedurende twee jaar na de eerste verkoop van het apparaat". En nee, aangezien AirPods Pro-hoesjes niet worden beïnvloed door een van de geluidsproblemen, komen ze niet in aanmerking voor reparatie of vervanging.

Bekijk de ondersteuningspagina van Apple voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.