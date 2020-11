Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples AirPods Pro kwam eind oktober 2019 uit en bood een ander ontwerp dan de originele AirPods , samen met zweet- en waterbestendigheid, aangepaste pasvorm, actieve ruisonderdrukking en geavanceerde bedieningselementen op het apparaat.

Wat zou hun opvolger echter voor het feest kunnen brengen? Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de tweede generatie Apple AirPods Pro, die we AirPods Pro 2 noemen.

Q4, 2021

$ 249

Een rapport van Bloomberg suggereert dat Apple AirPods Pro 2 in 2021 zou kunnen worden uitgebracht, terwijl andere bronnen suggereren dat het de tweede helft van 2021 zal zijn, mogelijk zelfs begin 2022.

In termen van prijs wordt beweerd dat de AirPods Pro 2 in de VS $ 249 zal kosten, wat hetzelfde is als de huidige AirPods Pro-kosten.

Ronder

Geen steel

De AirPods Pro hebben een kleiner en compacter ontwerp dan de originele AirPods, samen met op maat gemaakte oordopjes, hoewel het model van de tweede generatie nog compacter zou zijn.

Er wordt beweerd dat het ontwerp de Samsung Galaxy Bud- route zou kunnen volgen, de steel volledig zou kunnen elimineren en een meer afgeronde vorm zou bieden die meer van het oor van de gebruiker vult.

Ruisonderdrukking

Adaptieve EQ

Zweet- en waterbestendig

Gezondheidsbewaking

Soortgelijke functies als de huidige AirPods Pro worden verwacht in het model van de volgende generatie, waaronder ruisonderdrukking, adaptieve EQ en water- en zweetbestendigheid.

Er wordt beweerd dat de AirPods Pro 2 kan worden geleverd met functies voor gezondheidsmonitoring, zoals de mogelijkheid om de hartslag te volgen, hoofdbewegingen te detecteren en stappen te tellen.

Er wordt ook gezegd dat de ruisonderdrukking iets zal verbeteren en dat omgevingslichtsensoren aan boord zullen zijn.

Nieuwe draadloze chip

Batterij verbeteringen

Er wordt gezegd dat de tweede generatie AirPods Pro zal worden geleverd met een nieuwe draadloze chip, die naar verluidt ook voorkomt in de geruchten AirPods 3 .

Samen met een nieuwe draadloze chip - die hoewel onbevestigd redelijk waarschijnlijk lijkt - zijn er ook batterijverbeteringen gemeld.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple AirPods Pro 2.

Bloombergs Mark Gurman meldde dat Apple werkte aan een kleinere versie van de AirPods Pro-hoofdtelefoon zonder steel en die ergens in 2021 zouden aankomen.

Twitter-gebruikers LeaksApplePro beweerde een paar details te kennen die naar de tweede generatie AirPods Pro komen.

AirPods Pro gen 2

-249 $

-Betere levensduur van de batterij

-Een beetje betere ruisonderdrukking.

-Sensoren voor omgevingslicht.

Al met al een niet zo geweldige update, meer zoals de AirPods gen 2 dan AirPods gen 1.

Verwacht dat ze verschijnen in Q4 2021 of Q1 2022. - LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 19 oktober 2020

MacRumors meldde dat Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft voorspeld dat de AirPods Pro 2 in massaproductie zal gaan in Q4 van 2021 tot Q1 van 2022. Het rapport besprak ook gezondheidsmonitoringfuncties.

Volgens Digitimes is Apple van plan om in de tweede helft van 2021 de tweede generatie AirPods Pro te onthullen.

Geschreven door Britta O'Boyle.