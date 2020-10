Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is blijkbaar nog niet klaar met de introductie van nieuwe hardware in 2020. Het bedrijf Cupertino hield een evenement in september en oktober, en nu zou het tegen het einde van het jaar nog twee apparaten kunnen onthullen.

Apples lang gekletste over-ear-koptelefoon, de AirPods Studio, werd niet gelanceerd op het iPhone 12-evenement in oktober 2020, omdat het bedrijf naar verluidt een "probleempje" had tijdens de productie. Volgens Twitter-leaker Jon Prosser, die een matige staat van dienst heeft, heeft Apple daarom een paar functies van de koptelefoon geschrapt en is hij van plan deze binnenkort te onthullen.

Hij zei dat Apple de AirPods Studio volgende maand zou kunnen onthullen en in december zou lanceren. Of ze kunnen tot maart op een laag pitje worden gezet.

Eerste:



Grote storing in de productie van AirPods Studio



Er zijn nu enkele belangrijke functies weggelaten.



Het lijkt erop dat ze nog een aantal dingen moeten oplossen voordat we definitieve eenheden hebben.



Het ziet ernaar uit dat ze OP zijn best pas in december klaar zijn voor verzending.

De laatste lekken suggereren dat Apple een Sport-model van de hoofdtelefoon heeft ontwikkeld met grote, zachte oorschelpen, actieve ruisonderdrukking en een USB-C-poort om op te laden. De koptelefoon is ook volledig omkeerbaar en kan bij het dragen bepalen welk oor dat is.

Ze zullen naar verluidt beschikbaar zijn in wit en spacegrijs.

Ten slotte had Prosser ook nieuws over Apples AirTags. Hij zei dat ze volgende maand zullen lanceren wanneer iOS 14.3 wordt uitgebracht.

Tweede:



Nu AirPods Studio wordt teruggedrongen, lijkt het er nu op dat Apple AirTags alsnog gaat lanceren.



Momenteel liggen ze op schema om te worden uitgebracht met iOS 14.3 (iOS 14.3 bevat functies die zijn ingeschakeld voor AirTags) en iOS 14.3 zou volgende maand moeten zijn.



Dus ...

De aanstaande iOS-update zal naar verluidt de trackingtags laten werken. Ze zullen naar verwachting ook vertrouwen op de U1 Ultra Wideband-chip, voor het eerst geïntroduceerd in de iPhone 11 Pro-serie, evenals de Find My-app, om items via crowdsourcing bij te houden.

Geschreven door Maggie Tillman.