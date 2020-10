Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op Amazon Prime Day kunnen honderden gadgets tijdelijke prijsverlagingen krijgen, maar het feest begint pas echt zodra de waren van Apple worden afgeprijsd - en nu zijn de AirPods en AirPods Pro toegetreden.

Elk apparaat binnen de AirPods-familie - de originele AirPods, de tweede generatie AirPods (met Wireless Charging Case) en AirPods Pro - hebben een prijsverlaging gekregen op Amazon, waardoor je maar liefst ongeveer $ 50 kunt besparen.

De AirPods Pro is zonder meer de duurste van het trio, hoewel de gebruikelijke vraagprijs van $ 249 is verlaagd tot $ 199 - een goede deal voor iedereen die op voorhand enigszins werd afgeschrikt door de prijs. Houd er natuurlijk rekening mee dat je een Amazon Prime-lidmaatschap nodig hebt om van elke deal te profiteren.

• Zie de Apple AirPods Pro-deal bij Amazon US - beschikbaar voor $ 199

Dat geldt ook voor de oudere modellen, waarbij de AirPods (met draadloze oplaadcase) zijn verlaagd van $ 199 naar $ 149,98 , en de originele AirPods voor een zeer betaalbare $ 114,99 (minder dan $ 159) .

Er zijn ook overheerlijke besparingen te behalen als u in het VK bent - nogmaals, waarbij alle drie de modellen een aanzienlijke korting krijgen.

Het AirPods Pro-model is momenteel verkrijgbaar voor £ 208 (vanaf £ 249), AirPods (met Wireless Charging Case) is teruggebracht tot £ 159 (van £ 199) en de originele versie van de oordopjes kost £ 128 (vanaf £ 159) ).

Met Apple-producten die normaal gesproken niet al te zwaar worden afgeprijsd buiten een paar verkoopvensters, is dit een geweldige vroege kans om een van de drie AirPods-modellen te bemachtigen zonder de volledige hit te betalen. En hoewel het waarschijnlijk is dat een vergelijkbare korting beschikbaar zal zijn voor Black Friday, is dit niet gegarandeerd.

Geschreven door Conor Allison. Bewerken door Dan Grabham.