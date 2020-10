Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigt volgende week misschien geen nieuwe koptelefoons aan.

Het houdt een evenement op 13 oktober om vermoedelijk de volgende iPhone aan te kondigen, evenals andere hardware, zoals de zogenaamde AirPods Studio, een over-ear-koptelefoon van het merk Apple waarover al maanden geruchten gaan. Volgens Jon Prosser zullen de productiepartners van het bedrijf de koptelefoon echter pas eind oktober gereed hebben.

Prosser is een bekende Apple Watcher en leaker die vaak wordt geciteerd in rapporten over wat Apple van plan is, hoewel zijn record gemengd is. Niettemin zeggen zijn anonieme bronnen dat de massaproductie van de AirPods Studios niet klaar zal zijn voor het evenement van 13 oktober.

"De massaproductie van AirPods Studio is pas op 20 oktober voltooid", tweette Prosser, daarbij verwijzend naar een persoon die zogenaamd bekend was met de plannen van Apple. "Ik veronderstel dat ze ze nog steeds zouden kunnen aankondigen op het evenement van 13 oktober en ze eind deze maand of begin volgende maand kunnen verzenden."

De productietijdlijn en het productieproces zijn hier niet gespecificeerd, hoewel de belangrijkste afhaalmaaltijd is dat de AirPods Studio nog steeds zou kunnen debuteren op het speciale evenement van volgende week. Maar het kan ook zijn dat ze "eind deze maand via een persbericht worden vrijgegeven", zei Prosser in een vervolg-tweet . "Of doorgeduwd naar het evenement in november. Persoonlijk weet ik niet zeker welke route ze zullen nemen", voegde hij eraan toe.

Met andere woorden, uw gok is nu net zo goed als de zijne.

Geschreven door Maggie Tillman.