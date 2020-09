Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een firmware-update uitgebracht - genaamd 3A283 - voor de AirPods Pro die ondersteuning lijkt te introduceren voor Spatial Audio, een nieuwe functie die naar verwachting live gaat met iOS 14. De update voegt een Spatial Audio-optie toe aan het Control Center, maar het vereist momenteel de ‌iOS 14‌ beta- update om het te gebruiken.

Op WWDC 2020 kondigde Apple een aantal opwindende veranderingen aan in zijn AirPods-assortiment via firmware-updates - voornamelijk ruimtelijke audio voor de AirPods Pro en automatisch schakelen voor alle modellen. De eerste is een virtueel surround sound-systeem. Het gebruikt de gyroscoop en versnellingsmeter in de ‌AirPods Pro‌ en iPhone om de beweging van je hoofd en de positie van je ‌iPhone‌ te volgen en vergelijkt vervolgens die bewegingsgegevens om het geluid dat je ontvangt te beïnvloeden.

Met iOS 14 geïnstalleerd en een paar AirPods Pro geüpdatet naar de nieuwe firmware van Apple, kun je genieten van ruimtelijke audio. Hoewel Apple iOS 14 nog niet openbaar moet maken, is het momenteel een bètatest van een bijna definitieve versie van de software. Verwacht wordt dat het bedrijf iOS 14 binnenkort zal uitrollen, misschien voordat de volgende iPhone debuteert .

Deze AirPods-firmware-update maakt ook een functie mogelijk waarmee automatisch tussen apparaten kan worden geschakeld. Beschikbaar voor ‌AirPods‌ en ‌AirPods Pro‌, het stelt hen in staat naadloos te schakelen tussen uw MacBook, iPhone of iPad, en detecteert wanneer u de gewenste audiobron naar een nieuw apparaat verandert. We willen dit al een tijdje, en het ziet er indrukwekkend uit, inclusief de leuke bijkomstigheid dat een oproep naar je iPhone je terug kan schakelen naar je telefoon voor snelle beantwoording.

Beide functies zouden nu beschikbaar moeten zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.