Apple AirPods 3 specificaties, nieuws en geruchten: wat zullen we zien van de derde generatie AirPods

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples AirPods zijn zeer succesvol geweest sinds ze drie jaar geleden voor het eerst arriveerden. Sinds de eerste generatie hebben we begin 2019 de tweede generatie AirPods 2 of AirPods met draadloos opladen zoals ze officieel heetten, gevolgd door de werkelijk spectaculaire AirPods Pro .

Hoewel we de geruchten over de tweede generatie AirPods Pro binnen deze functie behandelen, houden we ons vooral bezig met het product dat we AirPods 3 zullen noemen - de update van de belangrijkste AirPods.

We hebben ook een aparte functie voor de nieuwe geruchten Apple-over-ear-koptelefoon .

Waarschijnlijk alleen AirPods

Kan een achtervoegsel van de derde generatie hebben

Gezien Apples neiging om bij dezelfde naam te blijven, verwachten we dat elk vervangend product voor de huidige AirPods nog steeds gewoon AirPods zal heten.

Misschien zouden ze een addendum van de 3e generatie hebben, maar ze zouden vrijwel zeker nog steeds AirPods zijn en we denken dat geruchten dat ze AirPods Lite of AirPods Pro Lite zouden worden genoemd, ver achter ons liggen.

Ziet eruit als begin 2021 in plaats van eind 2020

Aangezien we de AirPods 2 in maart 2019 hebben gelanceerd, is ons geld in maart 2021 voor een nieuwe release. Dat komt overeen met wat Apple-analisten hebben gezegd, plus mogelijke vertraging van een lancering in 2020 als gevolg van productievertragingen in 2020.

Oorspronkelijk ging het gerucht dat AirPods 2 zou verschijnen naast Apples veel vertraagde AirPower-oplaadmat , waarvan wordt gezegd dat deze voor het einde van 2020 zal aankomen, maar er is nog niets bekend.

In termen van prijs, als het een ander bedrijf was, zou het mogelijk kunnen zijn dat de AirPods 3 zich zou richten op de $ 99 / £ 99-markt, die het belangrijkste strijdtoneel lijkt te worden voor echte draadloze oortelefoons. Maar Apple maakt zich niet al te veel zorgen over de prijs, dus het is waarschijnlijker dat ze rond de $ 150 / £ 150 zullen uitkomen.

Korter ontwerp zoals AirPods Pro?

De zweetbestendige fitnessversie komt eraan

Een nieuwe versie van de standaard AirPods zou een iets korter ontwerp kunnen hebben, zoals de AirPods Pro.

Waterbestendigheid is al lang de ronde, net als enige technologie voor ruisonderdrukking. Het is onwaarschijnlijk dat ze volledige actieve ruisonderdrukking hebben, omdat dat een goede afdichting vereist en als zodanig zeker voorbehouden blijft aan de duurdere AirPods Pro.

Er kunnen ook een aantal andere hardware-upgrades zijn, waaronder een nieuwe chip, een langere batterijduur en meer gesprekstijd. Ze zullen zeker weer een draadloze oplaadcassette hebben, maar we denken dat het onwaarschijnlijk is dat ze enige vorm van ruisonderdrukking zullen hebben, in plaats daarvan laten we dat over aan de AirPods Pro.

Geruchten over de oudere AirPods 2 voorspelden oorspronkelijk dat de nieuwe AirPods mogelijk een nieuwe coating hebben om ze beter vast te pakken en minder te laten vallen, terwijl ze ook in zwart-witte kleuropties komen. Zou dit kunnen gebeuren voor AirPods 3?

Een fitnessversie is een no-brainer

Kunnen ze volledig waterdicht zijn?

De AirPods Pro zijn water- en zweetbestendig, maar ze zijn niet waterdicht of zweetbestendig. We denken nog steeds dat het mogelijk is dat er een fitnessgeoriënteerde versie van de AirPods is die zowel water- als zweetbestendig is. Zweet is een koptelefoonmoordenaar, maar onze AirPods Pro doet het prima, bedankt.

Als ze waterdicht waren, zou het best gaaf zijn als je ze mee zou kunnen nemen tijdens het zwemmen met Apple Watch Series 2, 3, 4 en 5 zwemmen. Het is echter waarschijnlijker dat ze water- en zweetbestendig zijn, zoals de AirPods Pro.

Hier zijn alle details in chronologische volgorde voor de nieuwe AirPods.

Apple kondigde aan dat het op 15 september een virtueel speciaal evenement zou houden. Het is niet bekend wat er op het evenement wordt aangekondigd, maar de AirPods 3 behoren tot de mogelijkheden.

Een rapport suggereert dat de AirPods 3 een nieuw ontwerp zal krijgen dat lijkt op de AirPods Pro. TF Securities-analist Ming-Chi Kuo beweert dat het derde gen-model zal verhuizen naar een systeem-in-chip-oplossing zoals de AirPods Pro.

Als onderdeel van iOS 14 schakelt AirPods naadloos tussen Apple-apparaten, dus als u uw MacBook, iPhone of iPad opent, zullen uw AirPods detecteren wanneer u de gewenste audiobron naar een nieuw apparaat verandert. Hoe dit in de praktijk werkt, is interessant, want wat als iemand anders je andere apparaat gaat gebruiken? Hopelijk kan het worden aangepast.

Ook ruimtelijke audio komt naar AirPods Pro - inclusief ondersteuning voor Dolby Atmos - dankzij head-tracking-technologie in de premium AirPods. We zouden dit graag in de AirPods 3 willen zien.

Nikkei zegt dat Apple een deel van de AirPods-productie van China naar Vietnam heeft verplaatst . Het rapport lijkt ook te wijzen op een vertraging in de productie, waardoor het nieuwe model zou kunnen worden uitgesteld tot na het einde van 2020. De stap lijkt deel uit te maken van een diversificatie van de productie naarmate het handelsconflict tussen de VS en China voortduurt.

Apple-analist Jon Prosser suggereert dat sommige AirPods klaar zijn voor verzending, maar het is onduidelijk of dit waar is of niet. De proclamaties van Prosser moeten losjes worden opgevat, aangezien we dit nergens anders hebben gehoord.

De bekende analist Ming-Chi Kuo suggereert dat nieuwe AirPods waarschijnlijk worden uitgesteld tot 2021 als gevolg van productieveranderingen. Hij zegt ook dat een tweede generatie van de AirPods Pro 2 pas begin 2022 bij ons zal zijn , hoewel we dat zeker met een korreltje zout zouden nemen.

Jon Prosser geloofde dat de lancering van AirPods 3 in de komende maand zou kunnen plaatsvinden naast de MacBook Pro 14-inch.

Een Digitimes-rapport suggereert dat sommige AirPods in Taiwan zullen worden gemaakt in plaats van in China (Update: bekijk het Vietnam-verhaal hierboven) en dat er begin 2020 een nieuw model zal zijn.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.