(Pocket-lint) - Apples AirPods zijn zeer succesvol geweest sinds ze meer dan vier jaar geleden voor het eerst arriveerden. Sinds de eerste generatie hebben we begin 2019 het tweede generatie model in de AirPods 2 of AirPods met draadloos opladen zoals ze officieel heetten, gevolgd door de werkelijk spectaculaire AirPods Pro .

Hoewel we de geruchten rond de tweede generatie AirPods Pro binnen deze functie zullen bespreken, houden we ons vooral bezig met het product dat we AirPods 3 zullen noemen - de update van de belangrijkste AirPods.

Voor alle geruchten rondom de AirPods Pro 2 lees je onze aparte feature .

Waarschijnlijk alleen AirPods

Kan een achtervoegsel van de 3e generatie hebben

Gezien Apples voorliefde om dezelfde naam te behouden, verwachten we dat elk vervangend product voor de huidige AirPods nog steeds gewoon AirPods zou heten.

Misschien zouden ze een addendum van de 3e generatie hebben, maar het zouden vrijwel zeker nog steeds AirPods zijn en we geloven dat geruchten dat ze AirPods Lite of AirPods Pro Lite zouden heten, verre van klopt.

Later in 2021

De AirPods 2 werd gelanceerd in maart 2019, wat suggereert dat het model van de volgende generatie mogelijk in de eerste helft van 2021 zou zijn verschenen. Apple hield in april een evenement zonder dat de AirPods 3 echter te zien was, en de geruchtendatum van 18 mei was ook verkeerd.

Voorlopig zijn er geen geruchten meer die wijzen op een specifieke lanceringsdatum, hoewel de productie naar verluidt in augustus plaatsvindt, wat suggereert dat we ze zouden moeten zien voordat het jaar om is. Mark Gurman van Bloomberg - die doorgaans een zeer betrouwbare bron is - heeft gezegd dat de AirPods-update op instapniveau voor het einde van het jaar zal aankomen.

In termen van prijs, als het een ander bedrijf was, zou het mogelijk kunnen zijn dat de AirPods 3 zich zou willen richten op de markt van $ 99 / £ 99, die het belangrijkste slagveld lijkt te worden voor echte draadloze oortelefoons . Maar Apple heeft de neiging zich niet al te veel zorgen te maken over de prijs, dus het is waarschijnlijker dat ze rond de $ 150 / £ 150 zullen komen.

Korter ontwerp zoals AirPods Pro?

Zweetbestendige fitnessversie zou onderweg kunnen zijn

Een nieuwe versie van de standaard AirPods zou een iets korter ontwerp kunnen aannemen, zoals de AirPods Pro. Een paar gelekte afbeeldingen suggereren dat hun ontwerp tussen de AirPods 2 en de AirPods Pro zal zitten. Er wordt beweerd dat ze de grootste ontwerpupdate zullen zien sinds ze in 2016 zijn gelanceerd.

Er gaan al lang geruchten over waterbestendigheid, evenals over technologie voor ruisonderdrukking. Het is onwaarschijnlijk dat ze volledige actieve ruisonderdrukking hebben, omdat dat een goede afdichting vereist en als zodanig zeker het domein zal blijven van de duurdere AirPods Pro.

Er kunnen ook een aantal andere hardware-upgrades zijn, waaronder een nieuwe chip - de W2 is voorgesteld, een langere batterijduur en meer gesprekstijd. Ze zullen zeker weer een draadloze oplaadcase hebben, maar we denken dat het onwaarschijnlijk is dat ze enige vorm van ruisonderdrukking zullen hebben, in plaats daarvan laten we dat over aan de AirPods Pro.

Geruchten over de oudere AirPods 2 voorspelden oorspronkelijk dat de nieuwe AirPods een nieuwe coating zouden kunnen hebben om ze beter grijpbaar en minder droppable te maken, terwijl ze ook in zwart-witte kleuropties komen. Zou dit kunnen gebeuren voor AirPods 3?

Een fitnessversie is een no-brainer

Zouden ze volledig waterdicht kunnen zijn?

De AirPods Pro zijn water- en zweetbestendig, maar niet waterdicht of zweetbestendig. We denken nog steeds dat het mogelijk is dat er een op fitness gerichte versie van de AirPods is die zowel water- als zweetbestendig is. Sweat is een koptelefoonmoordenaar, maar onze AirPods Pro doen het prima, bedankt.

Als ze waterdicht waren, zou het nogal cool zijn als je ze zou kunnen laten zwemmen met Apple Watch- zwemtracking. Het is echter waarschijnlijker dat ze water- en zweetbestendig zijn, zoals de AirPods Pro.

Hier zijn alle details in chronologische volgorde voor de nieuwe AirPods.

Mark Gurman van Bloomberg beweert dat de AirPods op instapniveau de grootste ontwerpupdate zullen bieden sinds ze in 2016 zijn gelanceerd, inclusief kortere stelen en een nieuwe in-ear-vorm.

Bronnen die met Nikkei praten, beweerden dat Apple vanaf augustus 2021 met de productie van de AirPods 3 begint.

Volgens een lek van YouTuber Luke MIani zoals gemeld door 9to5Mac via de Apple Track-site, zal Apple volgende week de AirPods 3 lanceren.

Apple verzond uitnodigingen voor een evenement op 20 april, met de uitnodiging met de slogan Spring Loaded. De AirPods 3 zou naast AirTags en nieuwe iPads op het evenement kunnen verschijnen, maar er is nog niets bevestigd.

Een andere afbeelding duikt op , bevestigt eerdere lekken en laat de nieuwe AirPods veel lijken op een iets minder in-ear-versie van de AirPods Pro.

De beruchte Apple-analist Ming-Chi Kuo suggereert nu dat de nieuwe AirPods pas in het derde kwartaal van 2021 zullen worden gelanceerd – vermoedelijk naast de volgende iPhone. We hadden gedacht dat ze eind maart zouden debuteren. Kuo gelooft dat de nieuwe koptelefoon nog niet klaar is, en dat is niet hoe het er hieronder uitziet...

Een lek van LeaksApplePro toont enkele hands-on shots van hoe de AirPods 3 eruit zou kunnen zien.

Volgens een rapport zal Apple op 23 maart een evenement houden. De lange geruchten AirTags worden verwacht, naast nieuwe iPads en er is ook melding gemaakt van AirPods tijdens het momenteel onbevestigde evenement.

52Audio plaatste een afbeelding van wat wordt beweerd dat het de AirPods 3 is. De afbeelding toont een ontwerp dat erg lijkt op de AirPods Pro, maar zonder de gegoten uiteinden.

De behuizing is iets breder dan de AirPods 2-behuizing, maar minder breed dan de Pro-behuizing, terwijl de oortelefoons zelf duidelijk maar subtiel anders zijn dan de bestaande AirPods op de markt.

LeaksApplePro meldde dat er op 16 maart een Apple-evenement zou kunnen plaatsvinden. Het gerucht gaat dat de AirPods 3, nieuwe iPads en de lang geruchte AirTags verschijnen.

Een rapport van Digitimes beweerde dat de AirPods Pro 2 en AirPods 3 in de eerste helft van 2021 worden gelanceerd nadat een leverancier van flashopslag de productie zou opvoeren.

Een rapport van Macotakara beweerde dat de AirPods 3 en AirPods Pro 2 in april 2021 zouden kunnen aankomen, naast de iPhone SE.

Apple lanceerde een paar high-end, draadloze over-ear hoofdtelefoons genaamd AirPods Max . Lange geruchten dachten we dat ze AirPods Studio zouden heten. Ze gebruiken veel van dezelfde technologie als de AirPods Pro, maar met een groter geluid en een opvallend metalen ontwerp.

Apple organiseerde zijn Time Flies Special Event op 15 september, met de aankondiging van de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, nieuwe iPad op instapniveau, nieuwe iPad Air en nieuwe diensten, waaronder Fitness+. In oktober lanceerde het de iPhone 12-serie, terwijl het in november het evenement organiseerde waarbij de Mac-reeks begon te verhuizen van Intel naar Apples eigen processors.

Apple kondigde aan dat het op 15 september een virtueel speciaal evenement zou houden. Het is niet bekend wat er op het evenement wordt aangekondigd, maar de AirPods 3 zijn een mogelijkheid.

Een rapport suggereert dat de AirPods 3 een nieuw ontwerp zal krijgen dat lijkt op de AirPods Pro. TF Securities-analist Ming-Chi Kuo beweert dat het derde generatie-model zal verhuizen naar een systeem-in-chip-oplossing zoals de AirPods Pro.

Als onderdeel van iOS 14 schakelen AirPods naadloos tussen Apple-apparaten, dus als je je MacBook, iPhone of iPad opent, zullen je AirPods detecteren wanneer je de gewenste audiobron naar een nieuw apparaat verandert. Hoe dit in de praktijk werkt, is interessant, want wat als iemand anders je andere apparaat gaat gebruiken? Hopelijk is het maatwerk.

Er komt ook ruimtelijke audio naar AirPods Pro – inclusief ondersteuning voor Dolby Atmos – dankzij head-trackingtechnologie in de premium AirPods. We zouden dit graag zien in de AirPods 3.

Nikkei zegt dat Apple een deel van de AirPods-productie van China naar Vietnam heeft verplaatst. Het rapport lijkt ook te wijzen op een vertraging in de productie, waardoor het nieuwe model tot na het einde van 2020 zou kunnen worden uitgesteld. De verhuizing lijkt deel uit te maken van een diversificatie van de productie terwijl het handelsconflict tussen de VS en China voortduurt.

Apple-analist Jon Prosser suggereert dat sommige AirPods worden klaargemaakt voor verzending, maar het is onduidelijk of dit waar is of niet. De proclamaties van Prosser moeten losjes worden opgevat, aangezien we dit nergens anders hebben gehoord.

De bekende analist Ming-Chi Kuo suggereert dat nieuwe AirPods waarschijnlijk worden uitgesteld tot 2021 als gevolg van productiewijzigingen. Hij zegt ook dat een tweede generatie van de AirPods Pro 2 pas begin 2022 bij ons zal zijn , hoewel we dat zeker met een korreltje zout zouden nemen.

Jon Prosser geloofde dat de lancering van AirPods 3 in de komende maand zou kunnen plaatsvinden naast de MacBook Pro 14-inch.

Een Digitimes-rapport suggereert dat sommige AirPods in Taiwan zullen worden gemaakt in plaats van in China (update: bekijk het Vietnam-verhaal hierboven) en dat er begin 2020 een nieuw model zal zijn.