Geruchten, nieuws en releasedatum over Apple AirPods Studio-koptelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een kleine berg bewijs dat erop wijst dat Apple een high-end draadloze over-ear koptelefoon ontwikkelt die binnenkort zal verschijnen.

De over-ear-koptelefoon zal geen Beats-koptelefoon zijn . In plaats daarvan hebben ze het Apple-merk en kunnen ze AirPods X of AirPods Studio heten (we hebben gezien dat X Generation ook wordt gebruikt, maar dat klinkt niet bepaald Apple).

Er is iOS 14-code gelekt, rapporten van bekende Apple-watchers en zelfs een Target-lijst die allemaal suggereren dat deze koptelefoon echt is en binnenkort beschikbaar is.

Misschien AirPods Studio genoemd

We noemen ze AirPods X

Kan tussen $ 350 en $ 400 kosten

In februari verschenen in de winkelsystemen van Target vermeldingen voor een nog niet uitgebrachte Apple-koptelefoon. De lijst noemde de koptelefoon specifiek "de Apple AirPods (X Generation)" en gaf aan dat ze $ 399,99 kosten.

Met een prijs die zo hoog is, zijn ze waarschijnlijk een high-end paar over-ear-koptelefoons, aangezien de topklasse AirPods Pro $ 249 kost.

Sinds de Target-lijst suggereren andere geruchten dat de koptelefoon uiteindelijk AirPods Studio wordt genoemd en zal klokken op $ 349.

Meerdere Target-medewerkers hebben hierover contact met mij opgenomen



Op hun systemen en op UPC-scanners staat deze mysterieuze "Apple AirPods (X Generation)" -lijst, die $ 399 kost.



Mogelijk Apples over-ear "StudioPods" -hoofdtelefoons. Binnenkort gelanceerd (maart)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 februari 2020

In het kader van deze geruchtengids zullen we Apples aankomende hoofdtelefoons de AirPods Studio of AirPods X noemen, een afkorting van AirPods (X Generation).

In een tweet van april 2020 beweerde Prosser dat AirPods X eigenlijk de nekbandversie van de hoofdtelefoon is, een beetje zoals de Beats X-nekband-serie .

Lancering in 2020 mogelijk

Ontwikkelingsproblemen gehad

Mark Gurman van Bloomberg beweerde begin 2019 dat Apple van plan was om zijn over-ear-koptelefoon tegen de tweede helft van het jaar te lanceren, maar dat is duidelijk nooit gebeurd. Hij had oorspronkelijk gezegd dat Apple de hoofdtelefoon tegen het einde van 2018 wilde introduceren, maar het stond voor ontwikkelingsuitdagingen.

Analist Ming-Chi Kuo adviseerde investeerders vervolgens in januari 2020 ( via 9to5Mac ) dat Apples koptelefoon nu naar verwachting ergens in 2020 zou worden verzonden, met de laatste rapporten die juli suggereren. Natuurlijk is juli nu voorbij en er is nog steeds geen teken van de over-ear-koptelefoon van Apple.

De huidige mondiale situatie heeft daar misschien een rol in gespeeld. Apple heeft een virtueel speciaal evenement gepland voor 15 september, waar het mogelijk is dat we de hoofdtelefoon eindelijk onthuld kunnen zien.

Over-oren met blikjes

Waarschijnlijk verkrijgbaar in lichte en donkere kleuren

Zal waarschijnlijk minimaal zijn

Van Apples AirPods Studio wordt gezegd dat het over-ear-koptelefoons zijn, wat betekent dat het traditionele koptelefoons zijn, compleet met blikjes die over je oren zitten.

We stellen ons voor dat Apple de Apple X in ieder geval in de kleur wit lanceert, vooral omdat het alleen witte versies van de AirPods en AirPods Pro verkoopt. De koptelefoon zal waarschijnlijk ook een minimalistisch uiterlijk hebben en hoogwaardige materialen en hardware gebruiken.

9to5Mac zag pictogrammen in gelekte iOS 14-code die naar verluidt de hoofdtelefoon vertegenwoordigen. Het zijn eigenlijk glyphs die Apple gebruikt om de batterij- en volumeniveaus aan te geven voor aangesloten hoofdtelefoons in iOS. 9to5Mac ontdekte zowel lichte als donkere versies van dezelfde glyphs, wat suggereert dat Apple twee kleuropties zou kunnen bieden - misschien wit en zwart - voor zijn nieuwe hoofdtelefoon.

Verschillende Apple- en Beats-koptelefoons, waaronder AirPods Pro, PowerBeats Pro en de PowerBeats 4, zijn in het verleden op deze manier gelekt.

We gaan ervan uit dat ze ANC hebben

Hoe dan ook gebruiken?

Aangepaste equalizer-instellingen

We vermoeden dat de koptelefoon draadloos zal zijn en natuurlijk ruisonderdrukking heeft.

Apple-analist Ming-Chi Kuo was de eerste die rapporteerde over Apples plannen om een paar oren uit te brengen. In een onderzoeksnota uit 2018 ( via MacRumors ) noemde hij ze Apples "eigen merk, high-end over-ear hoofdtelefoons" met een "geheel nieuw ontwerp". Hij beschreef ze ook "zo handig als AirPods met een betere geluidskwaliteit", waardoor we ons afvragen of ze de W1-chip van Apple zullen hebben (ook gebruikt door de AirPods).

Er wordt verwacht dat de hoofdtelefoon automatisch het afspelen van audio pauzeert en hervat wanneer u hem verwijdert of draagt (en dat hij aangeeft of hij om uw nek zit of niet). Een andere suggestie - die we met een korreltje zout zouden nemen - zegt dat je AirPods Studio op beide manieren kunt gebruiken; de hoofdtelefoon leidt de linker- en rechterkanalen overeenkomstig.

Het lijkt er ook op dat er aangepaste equalizer-instellingen zullen zijn met aanpassingen aan lage, gemiddelde en hoge frequentie.

En als we moesten dromen, zouden ze komen met een draadloze oplaadstandaard. Er is gewoon geen bewijs dat suggereert dat dit helaas het geval zal zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe over de AirPods X hebben gehoord.

Apple kondigde aan dat het op 15 september een virtueel speciaal evenement zou houden. Het bedrijf heeft natuurlijk niet bevestigd wat er op het evenement zou worden onthuld, maar de AirPods X is een mogelijkheid.

Apples AirPods Studio over-ear-koptelefoon is naar verluidt in productie gegaan en zal binnenkort worden uitgebracht.

Volgens The Information beginnen de verzendingen van de nieuwe AirPods Studio-hoofdtelefoons in juni of juli, wat betekent dat de lancering slechts een paar weken verwijderd is.

9to5Mac suggereert dat de nieuwe koptelefoon ook zal kunnen detecteren wanneer ze in je nek zitten - dat lijkt erop te wijzen dat ze nog steeds aan staan en klaar zijn, maar de muziek zal worden gepauzeerd. Het lijkt er ook op dat er ook aangepaste equalizer-instellingen zullen zijn.

De nieuwe hoofdtelefoon wordt mogelijk AirPods Studio genoemd en zal $ 349 kosten. Dat is volgens seriële Apple-leaker Jon Prosser.

Volgens een nieuw gerucht van techanalist Jon Prosser zijn AirPods X een Beats X-stijl hoofdtelefoon met nekband voor sport. Ze debuteren waarschijnlijk op hetzelfde moment als de iPhone 12 en kosten $ 200. De over-ear-koptelefoon is, nog niet genoemd, en zal eerder worden gelanceerd voor $ 350.

9to5Mac zag twee pictogrammen die lichte en donkere versies van de hoogwaardige hoofdtelefoons van Apple vertegenwoordigen in gelekte iOS 14-code.

Het gerucht gaat dat Apple aan over-ear-koptelefoons werkt , maar kunnen dit nieuwe Beats-modellen zijn?

Apple is naar verluidt van plan om zijn eigen merk over-ear-koptelefoons op de markt te brengen , en deze zouden al in de tweede helft van 2019 kunnen verschijnen.

