(Pocket-lint) - Apples AirPods zijn als Marmite: je zult ofwel dol zijn op de onconventionele ontwerpen - of het nu het origineel is, Airpods 3 of AirPods Pro, of je zult ze haten. De kans is groot dat als je deze functie leest, je bij ons in het voormalige kamp zit. Ja, ze zien er een beetje vreemd uit, maar ze zijn ook geweldig.

We willen je helpen het meeste uit je Apple AirPods te halen, of je nu de eerste generatie, de tweede generatie , de derde generatie, de AirPod Pros of de AirPods Max hebt .

Hier zijn onze beste tips en trucs om ervoor te zorgen dat je je Apple draadloze oortelefoons in een mum van tijd onder de knie hebt.

Alle generaties Apple AirPods hebben een speciale chip (de W1 of H1) die zorgt voor een zeer eenvoudige aansluiting op je iPhone of iPad .

Open het deksel van het AirPods-hoesje, houd het kleine knopje aan de achterkant ingedrukt en plaats het AirPods-hoesje naast je iPhone of iPad. De AirPods verschijnen onderaan uw iPhone- of iPad-scherm. Ontgrendel je iPhone of iPad en druk op de knop Verbinden. Dat is het voor de eerste, tweede generatie en derde generatie modellen.

Voor de AirPods Pro is er een extra stap in de Ear Tip Fit Test. De test duurt ongeveer vijf seconden en zal bepalen of je een goede pasvorm hebt. Als dat niet het geval is, kunnen de resultaten u aanraden een van de andere meegeleverde siliconentips te proberen. Er is keuze uit small, medium en large.

Voor de AirPods Max: haal ze uit hun Smart Case en houd ze binnen 60 seconden bij je iPhone of iPad totdat de installatie-animatie verschijnt. Als dit niet het geval is, kunt u dit handmatig doen via de Bluetooth-instellingen. Houd de knop voor ruisonderdrukking op uw hoofdtelefoon ingedrukt totdat deze wit knippert om te koppelen.

Alle AirPods maken automatisch verbinding met alle iOS-apparaten die zijn geregistreerd op uw Apple ID zodra ze zijn verbonden met uw iPhone, zodat u het koppelingsproces niet meer dan één keer hoeft te doorlopen.

Zodra je een AirPod uit de hoes haalt, of de AirPods Max uit hun Smart Case, worden ze weergegeven als Verbonden in de Bluetooth-instellingen van je Apple Watch .

Eventueel aangesloten AirPods zijn al zichtbaar in het Bluetooth-menu van je MacBook . Om verbinding te maken, opent u de Bluetooth-instellingen > Zoek uw AirPods in de lijst > Druk op Verbinden.

Als je de functie-instelling hebt, schakelen AirPods ook automatisch tussen je Apple-apparaten, dus als ze eenmaal zijn aangesloten, wisselen ze indien nodig tussen je iPhone, iPad en MacBook.

Open de Bluetooth-instellingen op uw Android-apparaat > Selecteer Een nieuw apparaat koppelen > Open AirPods-hoesje om koppelen in te schakelen of haal de AirPods Max uit de Smart Case > Koppeling bevestigen.

Als de Apple AirPods niet in de lijst met beschikbare apparaten verschijnen, houdt u de knop op de achterkant van de AirPods-behuizing ingedrukt totdat het LED-lampje tussen de AirPods knippert, waardoor de AirPods in de koppelingsmodus worden geplaatst. Voor AirPods Max houd je de knop voor ruisonderdrukking ingedrukt. Je moet ze dan uit de lijst selecteren en het koppelen bevestigen.

Open de Bluetooth-instellingen op uw pc > Houd de knop op de achterkant van uw AirPods-hoesje of de knop voor ruisonderdrukking op AirPods Max ingedrukt > Tik op de AirPods wanneer ze verschijnen als een beschikbaar apparaat. Ze verschijnen mogelijk onder een koptelefoon in plaats van AirPods.

Zodra u op verbinden tikt, worden de AirPods verbonden met uw pc voor audio.

U kunt twee sets AirPods op een iPhone aansluiten, zodat u bijvoorbeeld de eerste en tweede generatie kunt koppelen, of de derde generatie en AirPods Max. Om dit te doen, volgt u hetzelfde koppelingsproces voor het tweede paar als voor het eerste.

Wanneer u een ander paar AirPods aansluit, wordt aan de naam van het eerste paar een "1" toegevoegd en heeft het tweede paar dat u verbindt een "2" achter de naam. Beide verschijnen op alle andere iOS-apparaten die aan uw Apple ID zijn gekoppeld. We hebben een aparte functie voor het verbinden van twee sets AirPods en het delen van audio .

Het controleren van de batterij van uw AirPods is heel eenvoudig op de iPhone. Zorg ervoor dat je iPhone zich naast je AirPods-hoesje bevindt en open het AirPods-hoesje. Voor AirPods Max: breng ze dicht bij je iPhone en houd de knop voor ruisonderdrukking ingedrukt.

Het batterijpercentage van zowel uw AirPods als het AirPods-hoesje verschijnt naast elkaar op de onderkant van uw iPhone-scherm. Je kunt Siri ook vragen hoe de batterij van je AirPods eruitziet.

Om Apple AirPods op te laden, plaatst u ze gewoon terug in hun hoesje. Ze worden opgeladen terwijl ze in de hoes zitten, zolang de hoes een batterij heeft.

Voor de tweede generatie AirPods of de AirPods Pro kan de oplaadcassette tot twee uur gesprekstijd en drie uur luistertijd leveren in 15 minuten opladen. De derde generatie biedt tot een uur gesprekstijd of luistertijd in vijf minuten opladen.

Voor AirPods Max heb je de meegeleverde Lightning-naar-USB-C-kabel nodig om ze op te laden.

Om de AirPods-hoes op te laden, sluit je de Lightning-connector aan op de onderkant van de hoes, net als bij je iPhone.

Als je de draadloze oplaadcase voor de AirPods 2, AirPods 3 of de AirPods Pro hebt, kun je deze ook op een Qi-compatibele draadloze oplaadmat plaatsen om het sap bij te vullen. Het is ook mogelijk om de Apple Watch-oplader te gebruiken om de AirPods draadloze oplaadcassette op te laden - je hoeft alleen de plaatsing goed te doen. De AirPods 3 en AirPods Pro-hoesjes zijn ook compatibel met de MagSafe-oplader .

Voor AirPod Max sluit je de Lightning-naar-USB-C-connector aan de onderkant van de rechter oorschelp aan om op te laden.

De AirPods van de eerste generatie bieden ongeveer twee uur gesprekstijd. De tweede generatie biedt ongeveer drie uur gesprekstijd en vijf uur luistertijd. De derde generatie biedt ongeveer vier uur gesprekstijd en zes uur luistertijd. De AirPods Pro bieden ongeveer drie en een half uur gesprekstijd en tussen de vier en vijf uur luistertijd, afhankelijk van de modus waarin u zich bevindt.

Omdat je op elk moment één AirPod of twee AirPods kunt dragen, dragen we soms slechts één AirPod als we die dag veel telefoontjes hebben, en schakelen we over naar de andere AirPod wanneer de vijf minuten durende waarschuwing piept voor een bijna lege batterij op degene die we dragen .

Het biedt net dat beetje extra en de ene kan opladen terwijl je aan de andere praat.

Alle AirPods die u op uw iPhone aansluit, nemen automatisch uw voornaam aan en voegen daarna AirPods toe, zoals Brittas AirPods/Brittas AirPods Pro/AirPods Max. Als u de naam van uw AirPods wilt wijzigen:

Open Bluetooth-instellingen op je iPhone > Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Klik op Naam > Wijzig de naam van je AirPods > Tik op Gereed.

Dubbeltikken op de zijkant van elke AirPod start standaard Siri op je iPhone of iPad voor de eerste generatie AirPods. De tweede generatie AirPods heeft het volgende nummer als standaard voor dubbeltikken.

U kunt echter de standaardinstelling van beide wijzigen, de functie volledig uitschakelen en één functie hebben voor de rechter AirPod en een andere voor de linkerkant. Om dit te doen:

Open Bluetooth-instellingen op je iPhone > Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Kies de gewenste functie voor de linker AirPod > Kies de gewenste functie voor de rechter AirPod.

De AirPods (3e generatie) en AirPods Pro hebben een Force Touch-sensor in hun stuurpen, waardoor de besturing van een kraan naar een knijpbeweging wordt verplaatst. Om audio af te spelen of te pauzeren, knijp je eenmaal in de steel van je AirPods (3e generatie) of AirPods Pro.

De AirPods Max hebben een Digital Crown bovenaan de rechter oorschelp. Tik eenmaal op de Digital Crown om af te spelen of te pauzeren.

Om een nummer op de AirPods (3e generatie) of AirPods Pro over te slaan, moet je twee keer in de Force Touch Sensor op de steel van je AirPods knijpen.

Om een nummer op de AirPods Max over te slaan, druk je twee keer op de Digital Crown bovenaan de rechteroorschelp.

Om terug te gaan naar het vorige nummer op AirPods Pro, knijp je drie keer in de Force Touch-sensor op de steel van je AirPods.

Om terug te gaan naar het vorige nummer op AirPods Max, druk je drie keer op de Digital Crown bovenaan de rechter oorschelp.

Om snel te wisselen tussen de modus Actieve ruisonderdrukking en Transparantie (waarbij u de omgeving kunt horen waarin u zich bevindt), houdt u de Force Touch-sensor op de steel van uw AirPods ingedrukt.

U kunt ook naar beneden vegen vanaf de rechterbovenhoek van het startscherm van uw iPhone of omhoog vegen op modellen met een startknop om het Control Center omhoog te trekken. Afhankelijk van welke iPhone je hebt, Haptic Touch of 3D Raak de volumebalk aan wanneer je AirPods Pro zijn aangesloten en je ziet een optie om tussen de twee modi te schakelen.

Om te schakelen tussen actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus op AirPods Max, druk je op de knop voor ruisonderdrukking bovenaan de rechteroorschelp.

Net als bij de AirPods Pro kun je ook vanaf de rechterbovenhoek van een Face ID-iPhone naar beneden vegen of omhoog vegen vanaf de onderkant van een Touch ID-iPhone om toegang te krijgen tot het Control Center. Druk op de volumebalk wanneer de AirPods Max zijn aangesloten en u kunt schakelen tussen de modi.

AirPods (3e generatie), AirPods Pro en AirPods Max hebben Spatial Audio - dit is driedimensionale audio van ondersteunde videos en muziek die de versnellingsmeter en gyroscoop in je iPhone gebruiken om de beweging te volgen.

Om het in te schakelen, zet u de AirPods aan en opent u het Control Center. Houd de volumebalk ingedrukt (wanneer AirPods in uw oor zitten) en tik op het pictogram Ruimtelijke audio onder aan het scherm.

Om Siri op de AirPods van de eerste generatie te starten, dubbeltik je op de rechter of linker AirPod, tenzij je de standaard hebt gewijzigd. Siri wordt dan gestart op je iPhone of iPad.

Om Siri te starten op de AirPods van de tweede generatie, AirPods van de derde generatie of AirPods Pro, zeg je gewoon "Hey Siri". U moet er echter voor zorgen dat u de nieuwste software gebruikt om het te laten werken.

Om Siri op de AirPods Max te starten, houdt u de Digital Crown bovenop de rechteroorschelp ingedrukt en zegt u "Hey Siri".

Als je Siri eenmaal hebt gestart op je AirPods van de tweede generatie, AirPods van de derde generatie, AirPods Pro of AirPods Max, kun je een aantal dingen vragen, waaronder een van de onderstaande voorbeelden:

"Speel mijn favorieten-afspeellijst af"

"Stuur een bericht naar [naam contactpersoon]"

"Het volume hoger zetten"

Hoe kom ik van hier naar huis?

"Ga naar het volgende nummer"

"Pauzeer muziek"

"Hoe is de batterij van mijn AirPods?"

Automatische oordetectie zet de audio van aangesloten apparaten automatisch over naar de AirPods of AirPods Pro wanneer u een of beide in uw oren doet. Automatische oordetectie in-/uitschakelen:

Open Bluetooth-instellingen op je iPhone > Zorg ervoor dat je AirPods zijn verbonden > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Scroll naar beneden naar Automatische oordetectie > Schakel in of uit.

Automatische hoofddetectie zet de audio van aangesloten apparaten automatisch over naar de AirPods Max wanneer u ze op uw hoofd plaatst.

Open Bluetooth-instellingen op uw iPhone > Zorg ervoor dat uw AirPods Max is verbonden > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Scroll naar beneden naar Automatische hoofddetectie > Schakel in of uit.

Standaard schakelt de actieve microfoon automatisch tussen de linker en rechter AirPods, maar u kunt deze wijzigen zodat deze aan één kant vastzit.

Open Bluetooth-instellingen op je iPhone > Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Scroll naar beneden naar Microfoon > Selecteer je voorkeur.

Er zijn geen volumeregelaars op de AirPods zelf, behalve de AirPods Max. Om het volume op de AirPods en AirPods Pro hoger of lager te zetten, moet je het apparaat gebruiken waarop je AirPods zijn aangesloten.

Als u bijvoorbeeld uw AirPods met uw iPhone gebruikt, past u het volume gewoon aan zoals u zou doen als u op uw iPhone praat met de volumeknop aan de linkerkant van uw apparaat.

Om het volume op AirPods Max aan te passen, draai je aan de Digital Crown bovenop de rechter oorschelp. Als je Bluetooth-instellingen op je iPhone opent en op de "i" naast AirPods Max tikt, zie je Digital Crown in de lijst. Hier kunt u uw voorkeur kiezen voor de manier waarop u de Digital Crown wilt draaien om het volume hoger of lager te zetten.

U kunt uw AirPods instellen om aan te kondigen wie u belt zonder dat u uw iPhone uit uw zak of handtas hoeft te halen door de functie "Oproepen aankondigen" op de iPhone in te schakelen.

Ga naar Instellingen > Telefoon > Oproepen aankondigen > Selecteer Alleen koptelefoon of Koptelefoon en auto.

Als je iOS 15 of hoger gebruikt, kun je Meldingen melden inschakelen. Het werkt alleen met de AirPods van de tweede generatie, AirPods van de derde generatie, AirPods Pro en AirPods Max, maar als het is ingeschakeld, leest Siri alle inkomende berichten en meldingen voor van apps die je hebt geselecteerd.

Onze how-to-functie zal u door het hele proces leiden , evenals welke andere hoofdtelefoons compatibel zijn, maar in een notendop:

Ga naar Instellingen > Meldingen > Meldingen aankondigen met Siri > Schakel in.

Het is mogelijk om een oproep rechtstreeks vanaf uw AirPods te beantwoorden, maar we raden u aan de functie Oproepen aankondigen in te schakelen, zodat u weet met wie u gaat spreken.

Om een oproep te beantwoorden, dubbeltik je gewoon op een van je AirPods van de eerste of tweede generatie wanneer je de inkomende oproep in je oor hoort. Knijp voor AirPods (3e generatie) en AirPods Pro in de Force Touch-sensor.

Druk op AirPods Max eenmaal op de Digital Crown bovenop de rechteroorschelp om een oproep te beantwoorden.

Dubbeltik op een van uw AirPods (eerste of tweede generatie) om een gesprek te beëindigen. Wees voorzichtig als u AirPods aanpast terwijl u in gesprek bent, omdat we per ongeluk een gesprek halverwege hebben beëindigd.

Knijp voor AirPods of AirPods Pro van de derde generatie in de Force Touch-sensor op de steel om een gesprek te beëindigen.

Druk voor AirPods Max eenmaal op de Digital Crown bovenop de rechteroorschelp om een gesprek te beëindigen.

Als je de volumesnelkoppeling hebt ingesteld in de menubalk van je Mac, is het mogelijk om je AirPods te selecteren in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt wanneer je op het volumepictogram klikt. Je kunt dan muziek afspelen op je AirPods terwijl je naar muziek luistert op je Mac.

Om de volumesnelkoppeling op uw Mac in te schakelen, gaat u naar Systeemvoorkeuren> Geluid> Vink de optie "Volume weergeven in menubalk" aan.

Als je iOS 14 of hoger hebt, schakelen AirPods automatisch de verbinding tussen al je Apple-apparaten. Je kunt kiezen wanneer je wilt dat AirPods verbinding maakt met je iPhone en de audioroute overdraagt.

Open Bluetooth-instellingen op je iPhone > Zorg ervoor dat je AirPods verbonden zijn > Klik op het "i"-symbool op het AirPods-tabblad > Scroll naar beneden om verbinding te maken met deze iPhone > Kies tussen Automatisch of Laatst verbonden met deze iPhone.

Eenmaal verbonden met uw apparaat, hoeft u alleen maar een of beide AirPods in uw oor (oren) of de AirPods Max op uw hoofd te stoppen en ze spelen alle audio op uw iOS-apparaat af, of het nu gaat om een telefoongesprek, muziek, of filmpje.

Haal je een AirPod uit je oor of haal je de AirPods Max van je hoofd, dan pauzeert de audio automatisch. Plaats de AirPod terug in je oor of de AirPods Max weer op je hoofd en het geluid speelt weer af.

Het geluid van telefoongesprekken wordt automatisch teruggezet naar uw iPhone als u de AirPods of AirPod uit uw oor of van uw hoofd haalt.

Als u uw AirPods kwijtraakt, kunt u de Zoek mijn-app gebruiken om ze te lokaliseren . Als u uw AirPods in de buurt bent kwijtgeraakt, bijvoorbeeld in uw huis:

Open Zoek mijn app op een iOS-apparaat of iCloud.com > Tik onderaan op het tabblad Apparaten > Zoek je AirPods in de lijst > Tik op Geluid afspelen. Als er maar één AirPod ontbreekt, kun je het geluid van de AirPod die je niet kwijt bent, dempen.

Als u niet weet waar u uw AirPods bent kwijtgeraakt:

Open Zoek mijn app op een iOS-apparaat of iCloud.com > Tik onderaan op het tabblad Apparaten > Zoek je AirPods in de lijst. De laatste plaats waar ze via Bluetooth met een iPhone waren verbonden, wordt weergegeven. U kunt vervolgens op Routebeschrijving tikken om een routebeschrijving naar de laatst bekende locatie te krijgen.

Het is zeker niet de officiële manier om AirPods schoon te maken, maar we vinden dat Blu-tak uitstekend werkt om vuil van de AirPods-behuizing te verwijderen.

We gebruiken ook babydoekjes, maar vuil kleeft aan Blu-tak en trekt het van de lip waar je de AirPods-behuizing opent en sluit en rond de koppelingsknop aan de achterkant van de behuizing.

De officiële manier om ze schoon te maken is met een zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel. De mazen van de microfoon en de luidspreker kunnen worden schoongemaakt met een droog wattenstaafje en u kunt eventueel vuil van de mazen verwijderen met een schone, droge borstel met zachte haren.

Noch de eerste of tweede generatie AirPods, noch de AirPods Max zijn waterdicht, dus draag ze niet tijdens het zwemmen of onder de douche. De AirPods van de derde generatie en de AirPods Pro zijn waterbestendig - IPX4 - wat betekent dat ze tegen een stootje kunnen, maar niet onderdompelen.

De modellen van de eerste en tweede generatie zouden ook niet zweetbestendig zijn, hoewel ze zijn getest voor dagelijks gebruik en een manier van activiteiten. We dragen ze zonder problemen tijdens het hardlopen en naar de sportschool, maar blijf uit de buurt van watervallen of zwembaden. De AirPods Pro en de derde generatie AirPods zijn zweetbestendig.

De eerste, tweede en derde generatie AirPods bieden geen ruisonderdrukking.

De AirPods Pro en AirPods Max hebben Active Noise Cancellation aan boord.

Apple AirPods, AirPods Pro en AirPods Max werken met iPhone, Apple Watch, iPad en Macs. Je hebt een iPhone 5 of nieuwer nodig voor de modellen van de eerste of tweede generatie en een iPhone 6S of nieuwer voor de AirPods Pro. De AirPods Max en AirPods (3e generatie) vereisen een iPhone 8 of nieuwer. De AirPods 2 hebben iOS 12.2 en WatchOS 5 nodig om al hun functies te bieden en de AirPods Pro heeft iOS 13.2 nodig. De AirPods Max hebben iOS 14.3 of hoger nodig om toegang te krijgen tot al hun functies. De AirPods (3e generatie) hebben iOS 15 of hoger nodig om toegang te krijgen tot alles.

AirPods werken ook met pcs en Android-apparaten, waaronder Samsung en Huawei , hoewel beide bedrijven hun eigen alternatieven voor AirPods hebben.

U kunt meer lezen over de functies van AirPods op Android-apparaten in onze aparte functie .

Apple AirPods en AirPods Pro zijn alleen verkrijgbaar in het wit. Er waren wat geruchten over zwarte AirPods, maar die moeten nog verschijnen.

AirPods Max zijn verkrijgbaar in Space Grey, Silver, Green, Sky Blue en Pink.

Apple verkoopt nu alleen de tweede generatie AirPods, de derde generatie en AirPods Pro. De eerste generatie is stopgezet.

De AirPods 2 beginnen bij £ 119 voor de standaard oplaadcassette. De AirPods 3 kosten £ 169 met een draadloze oplaadcase.

Het is ook mogelijk om de draadloze oplaadcase apart te kopen voor £ 79. De draadloze oplaadcase is compatibel met de eerste generatie AirPods en de tweede generatie AirPods.

De AirPods Pro kost £ 249 en wordt standaard geleverd met een draadloze oplaadcassette.

De AirPods Pro Max kost £ 549.

