Apple AirPods gebruiken met een Android-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de Apple Watch nog steeds volledig verbonden is met iPhones en iOS, heeft Apple een andere benadering gekozen met zijn oordopjes en ze compatibel gemaakt met alles dat een Bluetooth-verbinding heeft.

Dat betekent dat het ook mogelijk is omApple AirPods of AirPods Pro te gebruiken met een Android-telefoon zoals elk ander paar Bluetooth-oortelefoons.

Het koppelingsproces is niet zo visueel aantrekkelijk of handig als het gebruik van uw AirPods Pro met een iPhone, maar het is nog steeds eenvoudig genoeg, en eenmaal verbonden, verliest u niet te veel functies. Of in ieder geval geen van de belangrijke.

Hier leest u hoe u uw Apple AirPods of AirPods Pro aansluit op een Android-apparaat en de functies die ze bieden.

squirrel_widget_168834

Het verbinden van de Apple AirPods met een Android-apparaat werkt op dezelfde manier als het verbinden van elk apparaat via Bluetooth. Volg de instructies in de video hierboven of de onderstaande stappen om ze te koppelen:

Open de Bluetooth-instellingen op uw Android-apparaat. Selecteer Koppel een nieuw apparaat. Open de Apple AirPods-behuizing om koppelen mogelijk te maken. Wanneer de AirPods op het scherm verschijnen, tikt u erop en bevestigt u het koppelen. Als ze niet verschijnen, houdt u de knop aan de achterkant van de AirPods-behuizing ingedrukt totdat het LED-lampje tussen de AirPods knippert. Dit zet de AirPods in de koppelmodus en je kunt stap 4 herhalen.

Nadat u deze stappen hebt voltooid, moeten uw AirPods zijn verbonden met het door u gekozen apparaat en automatisch verbinding blijven maken wanneer u de behuizing opent en ze in uw oren stopt.

Eenmaal verbonden, werken Apple AirPods op dezelfde manier als andere Bluetooth-hoofdtelefoons. Je krijgt de volgende features:

Speel en pauzeer de bediening door dubbel te tikken op een AirPod terwijl deze in uw oor zit

Muziek en filmaudio

Bel audio

Alle andere audio die normaal gesproken via de luidsprekers van uw telefoon wordt afgespeeld

AirPods Pro is enigszins anders qua functionaliteit, maar alle essentiële functies werken:

Speel en pauzeer muziek door één keer op de AirPod Pro-steel te drukken

Ga vooruit door tweemaal snel op te drukken

Spring terug door driemaal in te drukken

Houd de stuurpen ingedrukt om ruisonderdrukking of omgevingsluistermodus te activeren / deactiveren

In tegenstelling tot wanneer u bent aangesloten op een iPhone, wordt oproepaudio niet automatisch teruggestuurd naar uw telefoon als u de AirPods uit uw oren haalt. Evenzo verschijnt de batterij-indicator voor de AirPods niet op uw Android-apparaat, dus u moet in gedachten noteren hoeveel uur u hebt geluisterd, zodat u weet wanneer u de batterij moet opladen.

Als alternatief is er een app genaamd Assistant Trigger die u kunt downloaden van de Google Play Store . Hierdoor wordt de batterij van de AirPods op uw telefoon weergegeven en kunt u dubbeltikken op een AirPod om Google Assistant of Bixby te starten.

Dus als u AirPods met uw Android-telefoon wilt, is er niets dat u ervan weerhoudt om ze te gebruiken. U kunt echter ook in de verleiding komen door de Samsung Galaxy Buds of OnePlus Buds .

Geschreven door Britta O'Boyle.