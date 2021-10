Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit najaar zal Amazon naar verluidt de Echo Frames upgraden met nieuwe mogelijkheden en kleuropties.

Amazons slimme bril met Alexa, de Echo Frames , heeft blijkbaar een software-update ontvangen. De bril kan nu automatisch ontwaken uit de energiebesparende slaapstand wanneer je hem op je gezicht zet, en ze ondersteunen een snelkoppeling zodat je snel een contact kunt bellen.

Deze functies, die vermoedelijk vanaf 10 november 2021 worden uitgerold, komen op dezelfde dag aan als grijze en blauwe kleuren voor de Echo Frames, en kosten elk $ 249,99. Naast de bestaande schildpadmonturen, zullen de nieuwe kleuren beschikbaar zijn met lenzen voor gepolariseerde en blauwlichtfilters voor $ 269,99 per stuk. Al deze opties zijn dit jaar exclusief gelanceerd voor de zwarte monturen, maar breiden zich nu uit.

Andere nieuwe functies, volgens 9to5Toys , zijn onder meer de mogelijkheid om een prioriteitscontact te bellen door lang op het touchpad van de Echo Frames te drukken - plus je kunt het wekwoord van Frames wijzigen van "Alexa" in "Echo". De automatische volumefunctie overwint nu ook luid omgevingsgeluid, en de bril - die in de slaapstand gaat als hij ondersteboven wordt gedraaid - wordt wakker wanneer je hem op je gezicht zet.

Ten slotte komt de handsfree sms-functie, die al beschikbaar was op Android, "in de komende maanden" naar iOS.

Deze softwarefuncties zijn beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande Frames-eigenaren.