(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat zijn geheel nieuwe Echo Buds echte draadloze in-ear-koptelefoon vanaf 10 november naar het VK komt.

De oordopjes van de 2e generatie, die in mei in de VS zijn uitgebracht, zijn 20 procent kleiner dan het vorige model en zijn voorzien van op maat gemaakte actieve ruisonderdrukkingstechnologie.

De sport heeft nu ook (optioneel) draadloos opladen, verbeterde microfoons en handsfree toegang tot Alexa.

Elke oordop heeft een IPX4-classificatie voor zweet- en waterbestendigheid, terwijl vier oordopjes en twee vleugeltips kunnen worden aangepast aan uw omstandigheden - of u ze nu draagt tijdens het sporten of niet.

Naast handsfree Amazon Alexa, kun je ze ook instellen om met een enkele tik toegang te krijgen tot Google Assistant en Siri.

In elk oor is een dynamische driver van 5,7 mm te vinden, terwijl de batterijduur vijf uur op de oordopjes zelf zou zijn, met nog eens 15 uur in de draagtas.

De case kan ook snel worden opgeladen, met tot twee uur afspeeltijd beschikbaar na slechts 15 minuten oplaadtijd.

De nieuwe Echo Buds zijn nu beschikbaar voor pre-order in zwart of gletsjerwit, geprijsd op £ 109,99 voor de bedrade oplaadcassette, £ 129,99 met een draadloze oplaadcassette. Voor een beperkte periode is het USB-C bedrade oplaadmodel ook beschikbaar voor Prime-leden voor slechts £ 79,99, de draadloze versie voor £ 99,99.

