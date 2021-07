De nieuwe Amazon Echo Buds 2 hebben een enorme korting van $ 30

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft eerder dit jaar zijn Echo Buds geüpdatet en nu hebben ze een enorme korting van 25 procent in de VS - wat betekent dat ze $ 30 korting hebben.

Zoals je zou verwachten, kun je ze gebruiken om Alexa om alles te vragen wat je nodig hebt - dit werkt via de internetverbinding van je telefoon. Vraag Alexa om het weer of om muziek te streamen, podcasts af te spelen en hoorbare audioboeken te lezen.

De versie van de tweede generatie heeft verbeterde, op maat gemaakte ruisonderdrukkingstechnologie ten opzichte van de eerdere eerste generatie van 2019, die gebruikmaakte van de bestaande ruisonderdrukkingstechnologie van Bose.

Er is ook een compacter ontwerp voor meer draagcomfort - ze worden ook geleverd met vier verschillende oordopjes en twee maten vleugeltips. Amazon heeft ook een ventilatieopening toegevoegd om te voorkomen dat de druk in de gehoorgang wordt verzegeld. Bovendien is de geluidscapaciteit verbeterd met een sterk verbeterd dynamisch bereik.

Ze hebben nu een matzwarte of witte afwerking, in tegenstelling tot het hoogglans zwarte ontwerp van de eerste generatie.

Amazon zegt dat het tweede generatie-model tot 5 uur muziekweergave per oplaadbeurt biedt en tot 15 uur met de oplaadcassette. Een snellaadfunctie van 15 minuten biedt tot twee uur muziekweergave.