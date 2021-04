Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de Echo Buds, zijn door Alexa aangedreven draadloze oordopjes , geüpdatet voor 2021. De tweede-generatie-versie voegt verbeterde ruisonderdrukkingstechnologie toe, een opnieuw ontworpen behuizing die de oordopjes comfortabeler moet maken en een concurrerende prijs.

De nieuwe Echo Buds zijn voorzien van de eigen actieve ruisonderdrukking van Amazon, terwijl het paar van de eerste generatie de ruisonderdrukkingstechnologie van Bose gebruikte. Hoewel die ruisonderdrukking leuk was, kon het naar onze ervaring het geluid van een kettingzaag niet genoeg maskeren, zodat je je muziek of podcasts duidelijk kon horen terwijl je buiten aan het werk was. Zullen de nieuwe oordopjes totale ruisonderdrukking bereiken bij harde geluiden? We hopen ze uit te testen en zullen hierover verslag uitbrengen.

Amazon maakte ook duidelijk dat nieuwe Echo Buds ook verbeterde geluidsmogelijkheden zullen hebben, met de nadruk op een verbeterd dynamisch bereik.

Net als het eerste model heeft de 2021 Echo Buds Alexa die je overal kunt gebruiken. Je kunt Alexa vragen om een artiest of een nummer om af te spelen, je slimme huis te bedienen, een hoorbaar audioboek af te spelen, een routebeschrijving voor het openbaar vervoer op te vragen of zelfs Alexa te gebruiken om de dichtstbijzijnde COVID-19-testsite te vinden. Alexa werkt net als op een echo.

Wat betreft de nieuwe look, de tweede generatie Echo Buds hebben een 21 procent kleinere body. De oordopjes worden geleverd met vier verschillende oordopjes en vleugeltips in twee maten, evenals een kleiner mondstuk om de oordopjes aan te bevestigen, die allemaal gelijk moeten staan aan meer comfort en een betere, nauwere pasvorm. We merken dat de eerste generatie Echo Buds de neiging hebben om iets verder in het oor te zitten dan comfortabel is. Amazon zei dat het ook een ventilatieopening heeft toegevoegd om te voorkomen dat de druk in de gehoorgang wordt verzegeld.

De nieuwe Echo Buds hebben nu ook een matzwarte afwerking, in tegenstelling tot de hoogglans van de eerste generatie. Amazon heeft ook een witte versie van de oordopjes geïntroduceerd. Een ding dat we echter zouden kunnen missen, is het Amazon smile-logo, dat nu op de zijkant staat afgebeeld. Nee, dank u.

De Echo Buds van de tweede generatie zijn vanaf 13 mei 2021 te koop. Ze kosten $ 119,99 voor de oordopjes en een USB-C-oplaadetui of $ 139,99 voor een geüpgraded draadloos opladen. Beide zijn tijdelijk te koop. Het normale paar is $ 99,99, terwijl het draadloze oplaadpaar $ 119,99 is.

Geschreven door Maggie Tillman.