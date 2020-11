Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon werkt zijn Echo Buds bij met nieuwe fitnessfuncties, zodat je de echte draadloze oordopjes kunt gebruiken om je trainingen bij te houden.

Volgens het bedrijf kunnen de Echo Buds nu wandelingen, hardloopsessies en andere activiteiten volgen met Alexa-spraakopdrachten. Zeg gewoon: "Alexa, begin met hardlopen", en later kun je een voortgangsupdate krijgen door te zeggen: "Alexa, hoe ver ben ik gerend?" of "Alexa, wat is mijn tempo?" Hier zijn enkele andere dingen die u kunt zeggen:

"Alexa, start mijn vlucht"

"Alexa, pauzeer mijn wandeling"

"Alexa, beëindig mijn training"

"Alexa, hoe was mijn training?"

De Echo Buds hebben al versnellingsmeters, die het nu gebruikt voor het volgen van stappen. Met uw "trainingsprofiel" ingevuld in de Amazon Alexa mobiele app, die om persoonlijke gegevens vraagt, zoals uw lengte en gewicht, kunnen de Echo Buds zelfs de afstand van uw hardloopsessies of wandelingen en de calorieën die u verbrandt bepalen. Het kan ook uw duur berekenen via tijdstempels, en uw tempo wordt berekend op basis van de duur en afstand.

Je eerdere trainingsgegevens zijn ook zichtbaar in de Alexa-app.

Amazon zei dat de nieuwe Echo Buds-software-update de komende dagen (eind november 2020) zou moeten worden uitgerold. Ze downloaden automatisch updates wanneer ze in hun hoesje zitten en verbinding hebben met internet. In onze recensie van de oordopjes vonden we dat de Echo Buds niet alleen Alexa bieden, maar ook ruisonderdrukking voor een geweldige prijs. We hadden wat bedenkingen bij het ontwerp en de kwaliteit, maar ze zijn nog steeds comfortabel.

