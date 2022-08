Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Adidas treedt in de voetsporen van Urbanista door een hoofdtelefoon uit te brengen die kan worden opgeladen door de zon - de RPT-02 Sol.

De hoofdtelefoon, een vervolg op de RPT-01 on-ears van 2021, werd eigenlijk voor het eerst geplaagd door Adidas in 2021 zelf, toen Gustaf Rosell van Zound Industries de plannen voor de RPT-02 Sol uiteenzette aan Digital Trends.

-

De hoofdtelefoon maakt gebruik van de steeds meer verspreide Powerfoyle-technologie van Exeger om extra speeltijd te krijgen wanneer je het nodig hebt - tot maar liefst 80 uur afspelen op één lading, blijkbaar. Het is niet duidelijk in hoeverre dit wordt versterkt door Powerfoyle zelf, maar het is een mooi cijfer voor degenen die niet graag hun apparaten vaak op te laden. Powerfoyle is onlangs door Urbanista gebruikt op zowel in-ear als over-ear koptelefoons.

Waterbestendigheid is een must voor hoofdtelefoons die duidelijk gericht zijn op lichaamsbeweging, en IPX4 betekent dat zweet geen enkel probleem zal zijn, terwijl het op stof gebaseerde ontwerp ze aan die kant ook comfortabel zou moeten maken, zoals de RPT-01.

Er zijn eigenlijk geen grote verschillen in ontwerp met de RPT-01, behalve wat meer gerasterde Powerfoyle coating op de hoofdband, en het zijn weer on-ear hoofdtelefoons. Verfrissend is dat Adidas erop wijst dat het grootste deel van het plastic in het ontwerp afkomstig is van gerecyclede bronnen.

De hoofdtelefoon zal op 23 augustus 2022 rechtstreeks bij Adidas verkrijgbaar zijn voor £199,95, een kleine prijsverhoging ten opzichte van de RPT-01 die waarschijnlijk te verklaren is door de complexere vereisten van de Powerfoyle-integratie.

Beste Lightning-koptelefoon in 2022 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 5 juli 2022 Wat zijn de beste hoofdtelefoons met een Lightning-connector? We hebben de allerbeste op een rijtje gezet in deze gids.

Geschreven door Max Freeman-Mills.